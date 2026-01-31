ТСН в социальных сетях

353
1 мин

Не игнорируйте эти 10 продуктов с магнием: диетологи в восторге от их пользы

Магний — ключевой минерал для нашего организма: он поддерживает иммунитет, помогает мышцам работать без перегрузок и регулирует энергетический баланс.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Богатые магний продукты

Богатые магний продукты / © pexels.com

Самое приятное — получить его можно из повседневных продуктов, которые часто есть в вашем рационе, пишет издание Healthline.

Вот 10 продуктов, богатых магнием, которые чаще всего советуют диетологи:

  • Тыквенные семена — одна порция обеспечивает аж 156 мг магния.

  • Шпинат — вареный шпинат содержит до 78 мг магния на половину стакана.

  • Миндаль — в порции этого ореха около 80 мг магния.

  • Черная фасоль — половина чашки вареной фасоли дает 60 мг магния.

  • Соевое молоко — одна чашка приносит 61 мг магния.

  • Авокадо — кроме кремовой текстуры и вкуса, половина чашки содержит 22 мг магния.

  • Арахис и арахисовое масло — оба варианта дарят 48–49 мг магния на порцию.

  • Бананы — средний плод обеспечивает 32 мг магния.

  • Темный шоколад — 28 г этого вкусника дают 65 мг магния.

  • Семена чиа — настоящий рекордсмен, в 28 г содержится 111 мг магния.

Ежедневная норма магния зависит от возраста и пола, поэтому важно следить за тем, чтобы его хватало. Длительный дефицит может проявляться в виде усталости, раздражительности и понижения иммунитета. Если есть сомнения в своем питании, проконсультируйтесь с врачом или диетологом.

353
