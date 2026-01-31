- Дата публикации
-
- Категория
- Полезные статьи
Не игнорируйте эти 10 продуктов с магнием: диетологи в восторге от их пользы
Магний — ключевой минерал для нашего организма: он поддерживает иммунитет, помогает мышцам работать без перегрузок и регулирует энергетический баланс.
Самое приятное — получить его можно из повседневных продуктов, которые часто есть в вашем рационе, пишет издание Healthline.
Вот 10 продуктов, богатых магнием, которые чаще всего советуют диетологи:
Тыквенные семена — одна порция обеспечивает аж 156 мг магния.
Шпинат — вареный шпинат содержит до 78 мг магния на половину стакана.
Миндаль — в порции этого ореха около 80 мг магния.
Черная фасоль — половина чашки вареной фасоли дает 60 мг магния.
Соевое молоко — одна чашка приносит 61 мг магния.
Авокадо — кроме кремовой текстуры и вкуса, половина чашки содержит 22 мг магния.
Арахис и арахисовое масло — оба варианта дарят 48–49 мг магния на порцию.
Бананы — средний плод обеспечивает 32 мг магния.
Темный шоколад — 28 г этого вкусника дают 65 мг магния.
Семена чиа — настоящий рекордсмен, в 28 г содержится 111 мг магния.
Ежедневная норма магния зависит от возраста и пола, поэтому важно следить за тем, чтобы его хватало. Длительный дефицит может проявляться в виде усталости, раздражительности и понижения иммунитета. Если есть сомнения в своем питании, проконсультируйтесь с врачом или диетологом.