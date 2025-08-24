Не только питание: причины, мешающие похудеть после 50 лет

Одной из причин, по которым человек нехудеющий, является то, что он потребляет больше калорий, чем сжигает / © Фото из открытых источников

Реклама

После 50 лет метаболизм замедляется, а похудение становится настоящим вызовом. Однако иногда проблему создают не возрастные изменения, а обычные привычки, о которых мы даже не подозреваем.

Об этом пишет Eating Well.

Избегаете силовых тренировок

Силовые тренировки могут помочь сберечь мышцы, ускорить метаболизм и способствовать устойчивому контролю веса после 50 лет. С возрастом мышечная масса естественным образом уменьшается. Поэтому если вы активно не работаете над ее восстановлением или поддержкой, то метаболизм может замедлиться.

Реклама

Силовые тренировки помогают бороться с этим, наращивая мышцы, что помогает сжигать больше калорий, даже если вы не тренируетесь.

Простые упражнения для тела, такие как отжим, планки и приседания легко можно выполнять дома без оборудования. Они помогут укрепить большие группы мышц, а также нарастить силу корпуса.

Соблюдаете модные диеты

Диеты часто обещают скорые результаты. Однако они редко предлагают длительные результаты. Многие популярные диеты являются ограничительными. Хотя можно увидеть, как показатели на весах временно падают, но такой подход может иметь обратный эффект, еще больше замедляя метаболизм. Без достаточного количества белка организм может расщеплять мышцы для получения энергии, что затрудняет поддержание здорового веса в долгосрочной перспективе.

Пренебрегаете сном

После 50 лет режим сна может естественным образом стать более нестабильным из-за изменений образа жизни, стресса или гормональных сдвигов. Недосыпание нарушает работу гормонов, регулирующих голод, таких как лептин и грелин. Этот дисбаланс может привести к усилению тяги, особенно высококалорийной пищи.

Реклама

Не меняете питание

Если вы питаетесь так же, как всегда, вы можете начать набирать вес, даже если еда, которую вы едите, полезная. Бездумные перекусы, особенно вечером, могут саботировать усилия по похудению.

Не пьете достаточно воды

Гидратация играет ключевую роль в пищеварении, метаболизме и общем ощущении сытости. Однако с возрастом чувство жажды уменьшается. Как следствие, многие люди не пьют достаточно жидкости.

Поскольку обезвоживание может замедлить метаболические процессы организма, то оно может осложнить эффективное сжигание калорий.

Поэтому следует стараться выпивать не менее восьми стаканов воды в день. Для еще лучших результатов в похудении старайтесь выпивать большой стакан воды перед едой.

Реклама

Раньше мы писали о диете по группе крови. Она приобрела популярность благодаря книге доктора Питера Д’Адамо «Eat Right 4 Your Type». Она базируется на теории, что люди с разной группой крови имеют разные потребности в питании и что определенные продукты могут быть полезны или вредны в зависимости от вашей группы крови.