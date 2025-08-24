Украинский пограничник / © http://dpsu.gov.ua/

Украинские пограничники с начала 2025 года задержали более 13 тысяч граждан за попытку незаконно покинуть Украину.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, в последнее время существенного увеличения количества попыток незаконного пересечения границы, нет.

«Но, к сожалению, ежедневно мы продолжаем задерживать нарушителей. И это немаленькое количество тех, кто пытается незаконным способом пересечь границу. Задерживаем мы и на границе, задерживаем мы и в пограничные, когда они добираются до линии государственной границы», — рассказал представитель ГПСУ.

Андрей Демченко уточнил, что в некоторых случаях одного и того же человека задерживают при попытке незаконного пересечения границы по 3-5 раз, а бывает и более 10 раз.

«К сожалению, административная ответственность не сдерживает этих нарушителей», — добавил он.

напомним, в Украине планируют внедрить кардинальные изменения в законодательство относительно пересечения государственной границы в условиях военного положения. Кабмин передал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает не только ужесточение наказания за незаконный выезд, но и введение уголовной ответственности для призывников, военнообязанных и резервистов, которые нарушили срок пребывания за границей.