Продукты, которые лучше есть свежими, а не консервированными

Не все продукты полезны в консервированном виде / © Pexels

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Консервированные продукты более доступны по цене по сравнению со свежими и некоторыми замороженными продуктами, поэтому иногда есть смысл покупать консервированные супы, овощи и другие продукты. Однако консервированные продукты известны высоким содержанием натрия.

Какие консервированные продукты лучше оставить в магазине.

Оливки

Консервированные оливки хранятся в рассоле, состоящем из соли и уксуса. Его цель состоит в том, чтобы продлить жизнь оливок, но в то же время рассол заставляет их размягчаться и они становятся очень мягкими, что особенно критично для оливок без косточек. Вместо того чтобы покупать консервированные оливки, ищите хранящиеся в банках оливки. У них тоже есть рассол, но оливки в банках имеют более твердую текстуру, поэтому они не такие кашеобразные. В них также предположительно меньше натрия по сравнению с консервированными оливками.

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Тунец

Тунец богат белком, полезными жирами и другие питательными вещества. Вы можете купить консервированный тунец и иметь источник белка длительного хранения, но не стоит есть тунец слишком часто. Тунец содержит большое количество ртути, которая может накапливаться в организме. Консервированный тунец не содержит больше ртути, чем свежий тунец, поэтому употребление этого вида рыбы нужно ограничивать.

Некоторые фрукты

Свежие, замороженные или высушенные фрукты и ягоды намного полезнее консервированных. Данные свидетельствуют о том, что ягоды, груши, цитрусовые и абрикосы подороже покупать в банке. Откажитесь от консервированных фруктовых миксов, потому что может быть дешевле приготовить их самостоятельно из свежих фруктов.

Овощи

Многие овощи недоступны в холодное время года в достаточном качестве и количестве, однако выбор консервированных вариантов — не самый лучший выбор. Покупка сезонных продуктов считается одним из самых лучших способов сэкономить на овощах. Они в отличие от консервированных не содержат много соли, сахара и других консервантов, которые могут быть вредными для здоровья.

Ранее сообщалось, что в мире растет популярность диеты с высоким содержанием клетчатки. Однако специалисты предостерегают — избыточность и резкие изменения могут навредить. Больше об этом читайте в новости.

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