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Сколько дней человек может прожить без еды — новые данные ученых
Голодание опасно — со временем начинают отказывать сердце, печень и почки.
Человеческий организм способен продержаться без еды два-три месяца, если есть доступ к воде. Но если полностью отказаться и от пищи, и от жидкости, выжить можно только до недели. Это не жесткое правило: многое зависит от физических особенностей человека, его здоровья и массы тела.
Об этом пишет Т4.
Как тело использует внутренние резервы
Когда прекращается поступление пищи, организм переходит в режим самообеспечения. Сначала тратится гликоген — энергия, хранящаяся в печени и мышцах. Затем запускается расщепление жировых запасов — образуются жирные кислоты, а печень производит кетоны. Именно кетоны подпитывают мозг при недостатке глюкозы.
Что происходит во время длительного голодания
После того как запасы жира заканчиваются, тело начинает расщеплять собственные белки — преимущественно из мышц. Это небезопасно: начинают страдать сердце, печень, почки. Иммунная система слабеет, повышается риск инфекций. На более поздних этапах наступает критическое истощение.
Сухое, частичное и полное голодание
Голодание бывает разным:
Частичное: позволяет воду, немного сахара и витамины — менее рискованное.
Полное: можно только воду — сложнее для организма.
Сухое: без пищи и воды — самое опасное, потому что быстро приводит к смерти из-за обезвоживания.
Что влияет на продолжительность выживания
Различные факторы определяют, как долго человек продержится без еды:
Пол: женщины обычно выносливее мужчин.
Возраст: дети особенно уязвимы.
Вес: люди с избыточной массой имеют больше энергетических запасов.
Состояние здоровья: хронические заболевания снижают шансы.
Наличие воды: критически важно для продления жизни.
Что происходит с телом по дням
1 день: истощение запасов глюкозы, активация глюкагона.
2–3 дня: расщепление жира, образование кетонов.
1 неделя: организм начинает разрушать мышцы для получения белка.
Следующие недели: ухудшение работы внутренних органов, критическое истощение.
Когда голодание может быть безопасным
Кратковременное голодание (на несколько часов) иногда используют для снижения веса или контроля состояния здоровья. Но даже в таких случаях необходима консультация с врачом. Длительное ограничение в питании без медицинского сопровождения может вызвать серьезные последствия: анемию, потерю мышц, ломкость волос, проблемы с терморегуляцией, кожей и желудком.
Организм способен приспособиться к голоду, используя внутренние резервы. Но эти механизмы не безграничны. Без еды и при достаточном количестве воды можно прожить несколько недель или месяцев. Без воды — максимум неделю. Длительное голодание приводит к необратимым повреждениям органов и угрожает жизни.
Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина в течение года ел только красное мясо и яйца и рассказал о последствиях. Он попробовал мясную диету, чтобы сбросить лишний вес.