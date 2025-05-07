Сколько дней человек может прожить без еды — новые данные ученых

Посуда / © Pixabay

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Человеческий организм способен продержаться без еды два-три месяца, если есть доступ к воде. Но если полностью отказаться и от пищи, и от жидкости, выжить можно только до недели. Это не жесткое правило: многое зависит от физических особенностей человека, его здоровья и массы тела.

Об этом пишет Т4.

Как тело использует внутренние резервы

Когда прекращается поступление пищи, организм переходит в режим самообеспечения. Сначала тратится гликоген — энергия, хранящаяся в печени и мышцах. Затем запускается расщепление жировых запасов — образуются жирные кислоты, а печень производит кетоны. Именно кетоны подпитывают мозг при недостатке глюкозы.

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Что происходит во время длительного голодания

После того как запасы жира заканчиваются, тело начинает расщеплять собственные белки — преимущественно из мышц. Это небезопасно: начинают страдать сердце, печень, почки. Иммунная система слабеет, повышается риск инфекций. На более поздних этапах наступает критическое истощение.

Сухое, частичное и полное голодание

Голодание бывает разным:

Частичное : позволяет воду, немного сахара и витамины — менее рискованное.

Полное : можно только воду — сложнее для организма.

Сухое: без пищи и воды — самое опасное, потому что быстро приводит к смерти из-за обезвоживания.

Что влияет на продолжительность выживания

Различные факторы определяют, как долго человек продержится без еды:

Пол : женщины обычно выносливее мужчин.

Возраст : дети особенно уязвимы.

Вес : люди с избыточной массой имеют больше энергетических запасов.

Состояние здоровья : хронические заболевания снижают шансы.

Наличие воды: критически важно для продления жизни.

Что происходит с телом по дням

1 день : истощение запасов глюкозы, активация глюкагона.

2–3 дня : расщепление жира, образование кетонов.

1 неделя : организм начинает разрушать мышцы для получения белка.

Следующие недели: ухудшение работы внутренних органов, критическое истощение.

Когда голодание может быть безопасным

Кратковременное голодание (на несколько часов) иногда используют для снижения веса или контроля состояния здоровья. Но даже в таких случаях необходима консультация с врачом. Длительное ограничение в питании без медицинского сопровождения может вызвать серьезные последствия: анемию, потерю мышц, ломкость волос, проблемы с терморегуляцией, кожей и желудком.

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Организм способен приспособиться к голоду, используя внутренние резервы. Но эти механизмы не безграничны. Без еды и при достаточном количестве воды можно прожить несколько недель или месяцев. Без воды — максимум неделю. Длительное голодание приводит к необратимым повреждениям органов и угрожает жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина в течение года ел только красное мясо и яйца и рассказал о последствиях. Он попробовал мясную диету, чтобы сбросить лишний вес.