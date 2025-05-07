Скільки днів людина може прожити без їжі — нові дані вчених

Посуд / © Pixabay

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Людський організм здатен протриматися без їжі два-три місяці, якщо є доступ до води. Але якщо повністю відмовитися і від їжі, і від рідини — вижити можна лише до тижня. Це не жорстке правило: багато залежить від фізичних особливостей людини, її здоров’я та маси тіла.

Про це пише Т4.

Як тіло використовує внутрішні резерви

Коли припиняється надходження їжі, організм переходить у режим самозабезпечення. Спочатку витрачається глікоген — енергія, що зберігається в печінці та м’язах. Потім запускається розщеплення жирових запасів — утворюються жирні кислоти, а печінка виробляє кетони. Саме кетони підживлюють мозок у разі нестачі глюкози.

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Що відбувається під час тривалого голодування

Після того як запаси жиру закінчуються, тіло починає розщеплювати власні білки — переважно з м’язів. Це небезпечно: починають страждати серце, печінка, нирки. Імунна система слабшає, підвищується ризик інфекцій. На пізніх етапах настає критичне виснаження.

Сухе, часткове та повне голодування

Голодування буває різним:

Часткове : дозволяє воду, трохи цукру та вітаміни — менш ризиковане.

Повне : можна тільки воду — складніше для організму.

Сухе: без їжі та води — найнебезпечніше, бо швидко призводить до смерті через зневоднення.

Що впливає на тривалість виживання

Різні фактори визначають, як довго людина протримається без їжі:

Стать : жінки зазвичай витриваліші за чоловіків.

Вік : діти особливо вразливі.

Вага : люди з надмірною масою мають більше енергетичних запасів.

Стан здоров’я : хронічні хвороби знижують шанси.

Наявність води: критично важлива для продовження життя.

Що відбувається з тілом за днями

1 доба : виснаження запасів глюкози, активація глюкагону.

2–3 дні : розщеплення жиру, утворення кетонів.

1 тиждень : організм починає руйнувати м’язи для отримання білка.

Наступні тижні: погіршення роботи внутрішніх органів, критичне виснаження.

Коли голодування може бути безпечним

Короткочасне голодування (на кілька годин) іноді використовують для зниження ваги або контролю стану здоров’я. Але навіть у таких випадках потрібна консультація лікаря. Тривале обмеження в харчуванні без медичного супроводу може спричинити серйозні наслідки: анемію, втрату м’язів, ламкість волосся, проблеми з терморегуляцією, шкірою та шлунком.

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Організм здатен адаптуватися до голоду, використовуючи внутрішні резерви. Але ці механізми не є безмежними. Без їжі та за умови достатньої кількості води можна прожити кілька тижнів або місяців. Без води — максимум тиждень. Тривале голодування призводить до незворотних ушкоджень органів і загрожує життю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чоловік протягом року їв лише червоне м’ясо та яйця і розповів про наслідки. Він випробував м’ясну дієту, щоб скинути зайву вагу.