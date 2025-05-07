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Скільки днів людина може прожити без їжі — нові дані вчених
Голодування є небезпечним — з часом починають відмовляти серце, печінка й нирки.
Людський організм здатен протриматися без їжі два-три місяці, якщо є доступ до води. Але якщо повністю відмовитися і від їжі, і від рідини — вижити можна лише до тижня. Це не жорстке правило: багато залежить від фізичних особливостей людини, її здоров’я та маси тіла.
Про це пише Т4.
Як тіло використовує внутрішні резерви
Коли припиняється надходження їжі, організм переходить у режим самозабезпечення. Спочатку витрачається глікоген — енергія, що зберігається в печінці та м’язах. Потім запускається розщеплення жирових запасів — утворюються жирні кислоти, а печінка виробляє кетони. Саме кетони підживлюють мозок у разі нестачі глюкози.
Що відбувається під час тривалого голодування
Після того як запаси жиру закінчуються, тіло починає розщеплювати власні білки — переважно з м’язів. Це небезпечно: починають страждати серце, печінка, нирки. Імунна система слабшає, підвищується ризик інфекцій. На пізніх етапах настає критичне виснаження.
Сухе, часткове та повне голодування
Голодування буває різним:
Часткове: дозволяє воду, трохи цукру та вітаміни — менш ризиковане.
Повне: можна тільки воду — складніше для організму.
Сухе: без їжі та води — найнебезпечніше, бо швидко призводить до смерті через зневоднення.
Що впливає на тривалість виживання
Різні фактори визначають, як довго людина протримається без їжі:
Стать: жінки зазвичай витриваліші за чоловіків.
Вік: діти особливо вразливі.
Вага: люди з надмірною масою мають більше енергетичних запасів.
Стан здоров’я: хронічні хвороби знижують шанси.
Наявність води: критично важлива для продовження життя.
Що відбувається з тілом за днями
1 доба: виснаження запасів глюкози, активація глюкагону.
2–3 дні: розщеплення жиру, утворення кетонів.
1 тиждень: організм починає руйнувати м’язи для отримання білка.
Наступні тижні: погіршення роботи внутрішніх органів, критичне виснаження.
Коли голодування може бути безпечним
Короткочасне голодування (на кілька годин) іноді використовують для зниження ваги або контролю стану здоров’я. Але навіть у таких випадках потрібна консультація лікаря. Тривале обмеження в харчуванні без медичного супроводу може спричинити серйозні наслідки: анемію, втрату м’язів, ламкість волосся, проблеми з терморегуляцією, шкірою та шлунком.
Організм здатен адаптуватися до голоду, використовуючи внутрішні резерви. Але ці механізми не є безмежними. Без їжі та за умови достатньої кількості води можна прожити кілька тижнів або місяців. Без води — максимум тиждень. Тривале голодування призводить до незворотних ушкоджень органів і загрожує життю.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чоловік протягом року їв лише червоне м’ясо та яйця і розповів про наслідки. Він випробував м’ясну дієту, щоб скинути зайву вагу.