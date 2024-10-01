100-річний експрезидент США розповів, за кого голосуватиме на виборах

Джиммі Картер – перший президент в історії США, який досяг віку 100 років, і рекордсмен перебування у статусі експрезидента США.

39-й президент Сполучених Штатів Америки, 100-річний Джиммі Картер заявив, що хоче дожити до президентських виборів у листопаді, щоб проголосувати за Камалу Гарріс.

Про це пише NTV.

Джиммі Картера у Штатах тривалий час висміювали. 39-й президент США був при владі лише чотирирічний термін. Тепер у статусі "екса" та першого президента в історії США, який досяг віку 100 років, Картер отримує значно більше визнання.

Наразі Джиммі Картер тяжко хворий, але він сповнений рішучості віддати свій голос за Камалу Гарріс на президентських виборах, які відбудуться у США 5 листопада.

Його дружина Розалінн, з якою він прожив 77 років, померла у віці 96 років у листопаді 2023 року.

Колишній найвпливовіший політик західного світу зараз перебуває в госпісі у своєму рідному місті Плейнс, штат Джорджія.

Але у Джиммі Картера все ще є одна велика мета, яка тримає його серед живих. За словами його онука Джейсона Картера, 100-річний чоловік має намір взяти участь у виборах президента США 5 листопада і віддати свій голос за кандидатку від своєї Демократичної партії Камалу Гарріс.

Озираючись назад, критики назвали коротку епоху правління 39-го президента США невдалою.

Джиммі Картер під час своєї політичної кар'єри

Але це не завадило Картеру залишатися політично активним після катастрофи на виборах. На момент відходу з Білого дому йому було лише 56 років. Політик присвятив себе головній темі, на яку він також читав лекції під час свого президентства – правам людини. Він заснував Центр Картера з прав людини і був посередником у міжнародних конфліктах. 1994 року він активно діяв на Гаїті і в Боснії та Герцеговині. Через вісім років Картер відвідав Кубу та поговорив з лідером Фіделем Кастро. 2010 року він домігся звільнення в Північній Кореї американського громадянина, засудженого до восьми років примусових робіт. Основним моментом політичної діяльності Картера стала Нобелівська премія миру, яку він отримав 2002 року за посередницькі зусилля і захист прав людини.

Прихильники та критики вважають, що Картер став відомим лише після свого президентства. Так невдалий президент став успішним і шанованим експрезидентом.

Раніше у виданні The Washington Post повідомили, що США після виборів можуть дозволити Україні завдавати ударів вглиб РФ.

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