Адміністрація Трампа затримує 400 млн доларів Україні: гроші можуть «зависнути» до 2029 року

Сенатор Дік Дурбін

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Адміністрація президента США Дональда Трампа неочікувано відмовилася надати Україні затверджену військову допомогу на суму $400 млн.

Про це заявив сенатор Дік Дурбін на слуханнях у комітеті Сенату.

За його словами, адміністрація Трампа відкладає виділення Україні додаткових 400 мільйонів доларів військової допомоги, незважаючи на схвалення фінансування Конгресом. Під час обміну репліками Дурбін розпитав голову Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна, який сказав, що не знає про цей ймовірний план.

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Дурбін додав, що план витрат адміністрації вказує на те, що значна частина коштів може бути недоступна Україні до вступу на посаду наступного президента США. Сенатор підтвердив, що рішення про витрачання цих грошей ухвалюватиме новий президент США, «хто б ним не став» у 2029 році.

Ця драматична конфронтація викликала нові дебати щодо підтримки США України, пріоритетів військового фінансування та політичної боротьби Вашингтона щодо продовження допомоги Києву.

Нагадаємо, голова сенатського підкомітету з оборонних асигнувань Мітч Макконнелл критикував Пентагон що «схвалена кілька місяців тому допомога Україні, тепер припадає пилом».

Також голова Пентагону Піт Гегсет не зміг назвати конкретні терміни використання 400 мільйонів доларів допомоги Україні, які раніше були схвалені Конгресом.

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