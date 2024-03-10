"Аль-Каїда" в Ємені втратила свого лідера: що трапилося

Найактивніше відділення сунітського ісламістського терористичного угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові" (АКАП), яке діє на території Ємену та Саудівської Аравії, оголосило про смерть свого лідера Халіда бін Умара Батарфі в неділю, 10 березня.

Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на моніторингову групу Site Intelligence Group, яка стежить за терористичними організаціями.

У повідомленні йдеться, що терористи "Аль-Каїди" не назвали причину смерті свого ватажка.

Відомо, що Халід бін Умар Батарфі очолив терористів "Аль-Каїди на Аравійському півострові" після загибелі у лютому 2020 року його попередника Касима аль-Раймі, про знищення якого у Ємені повідомив тодішній президент США Дональд Трамп.

Що відомо про "Аль-Каїду на Аравійському півострові"

Угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові" базується в Ємені, де виникло в січні 2009 року внаслідок злиття єменських і саудівських терористичних елементів.

Заявлені цілі АКАП включають встановлення халіфату й запровадження шаріатського права на Аравійському півострові й Близькому Сході загалом.

Цілями терористичних дій АКАП були місцеві, американські й західні об’єкти на Аравійському півострові, а також за його межами. Угруповання взяло на себе відповідальність за численні терористичні акти, включно з атакою в січні 2015 року на співробітників сатиричної газети Charlie Hebdo в Парижі, унаслідок якої загинуло 12 людей.

Водночас єменська "Аль-Каїда" ворогує з іншим терористичним угрупованням, яке контролює більшу територію Ємену - шиїтськими бойовиками-хуситами, які поширюють свій вплив в регіоні, здійснюючи напади на торгові судна у Червоному морі, заявляючи про підтримку палестинців у Секторі Гази. Причина ворожнечі між "Аль-Каїдою" та хуситами полягає як у релігійних розбіжностях двох течій ісламу, так і в тому, що перших підтримує Саудівська Аравія, а других - Іран.

19 січня 2010 року Державний департамент США визнав АКАП іноземною терористичною організацією. Усі ватажки відповідно розшукуються як міжнародні терористи.

Американська програма Rewards for Justice пропонувала до 5 мільйонів доларів в обмін на інформацію, яка призведе до затримання Халіда бін Умара Батарфі, про смерть якого повідомили сьогодні.

За даними Site intelligence group, спадкоємцем загиблого ватажка АКАП стане Саад бін Атеф Аль-Авлакі.

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Нагадаємо, чотири роки тому Білий дім офіційно підтвердив успішність проведеної за вказівкою президента США Дональда Трампа антитерористичної операції в Ємені, під час якої був знищений засновник та ватажок терористів "Аль-Каїди на Аравійському півострові" Касим аль-Раймі та його заступник Айман аль-Завахірі.

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