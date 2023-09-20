Анджей Дуда назвав єдину річ, яка гарантуватиме мир у світі

Дуда наголосив, що "Росію можна зупинити, тільки якщо її перемогти".

Єдина "гарантія миру" у світі - перемога над Росією, щоб у майбутньому воне не порушила кордони Європи.

Таку думку висловив у вівторок, 19 вересня, президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Джейку Тапперу з CNN.

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" Йдеться про те, щоб переконатися, що Росія не зможе юридично зрушити кордони в Європі. Це гарантія миру в майбутньому, також для Сполучених Штатів", - сказав він.

На його думку, компромісного рішення у цьому питанні немає, " Росію можна зупинити, тільки якщо її перемогти".

"А вона буде переможена, коли Україна витіснить російську армію з окупованих територій завдяки допомозі США, Заходу, і коли вона відновить контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Тільки тоді ми зможемо сказати, що російський імперіалізм справді переможений", - наголосив Дуда.

Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда, коментуючи заборону імпорту українського зерна, він порівняв Україну з потопельником, що може затягнути на глибину, і закликав до вдячності.

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