Авіакатастрофа Ан-12: у Міноборони Сербії розповіли, який груз перевозив літак

На борту українського літака Ан-12, що розбився в Греції, перебувало 11,5 тонни "оборонної продукції" з Сербії. Судно слідувало до Бангладеш.

Власником товару була сербська приватна компанія Valir. Цей рейс мав усі відповідні дозволи відповідно до міжнародних правил.

Про це заявив міністр оборони Сербії Небойша Стефанович на брифінгу 17 липня.

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“Літак, який вночі упав у Греції, віз 11,5 тонн нашої продукції оборонної промисловості для Бангладеш. Усі вісім членів екіпажу, на жаль, загинули", — сказав міністр.

Нагадаємо, на півночі Греції поблизу міста Кавала у суботу, 16 липня, розбився вантажний літак Ан-12 української компанії, що летів із Сербії до Йорданії.

Грецький державний мовник ERT повідомив, що літак перевозив 12-тонний вантаж, який був “потенційно небезпечним”. ERT припустив, що на борту могли бути боєприпаси.

Відомо, що пілот попросив екстрену посадку в аеропорту Кавали через проблему з двигуном, але не зміг досягти злітно-посадкової смуги.

Місцевих мешканців у районі падіння літака попередили, щоб вони тримали двері та вікна закритими, а також не включали кондиціонери.

Літак належав компанії "Меридіан". Там підтвердили катастрофу свого транспортного літака Ан-12 на півночі Греції. Восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України, повідомив генеральний директор компанії Денис Богданович. Він не став пояснювати, який саме вантаж був на літаку. За його словами деталі уточнюються.

Причиною аварії могла стати технічна несправність у повітрі, зазначили у компанії.

На місце катастрофи українського літака прибули українські консули, які взаємодіють із грецькими рятувальниками та правоохоронцями, повідомили в МЗС.

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