Авіакатастрофа у Греції: всі члени екіпажу Ан-12 були громадянами України

Авіакомпанія "Меридіан" заявила, що всі вісім членів екіпажу літака Ан-12, який зазнав авіакатастрофи у Греції, були громадянами України.

Факт авіакатастрофи літака підтвердив генеральний директор компанії "Меридіан" Денис Богданович.

Про це повідомляє DW.

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Інформацію про вантаж літака він не надав і пояснив, що "деталі уточнюються".

У компанії причину катастрофи пов'язують з технічною несправністю у повітрі.

Нагадаємо, у ніч проти 17 липня літак Ан-12 розбився на захід від аеропорту Кавали на північному сході Греції. Він виконував рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу Ніша у Сербії до столиці Йорданії.

Екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг. За даними очевидців, літак запалав ще у повітрі, швидко знизився, а потім упав на землю, після чого стався вибух.

Грецький державний мовник ERT повідомив, що літак перевозив 12-тонний вантаж, який був “потенційно небезпечним”.

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