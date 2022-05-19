Байден підтримує заявки на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Президент США Джо Байден, попри Хорватію та Туреччину, підтримує вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.
Джо Байден сподівається, що відповідна процедура відбудеться швидко, і зі свого боку він зробить усе можливе.
Про це повідомляється у Білому домі.
"Я щиро вітаю і рішуче підтримую історичні заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО і розраховую на співпрацю з Конгресом США та нашими союзниками у НАТО, щоб швидко перетворити Фінляндію та Швецію на найсильніший оборонний союз в історії", - наголосив Байден.
Разом з тим, президент США вважає, що вступ двох скандинавських країн до НАТО принесе користь всьому трансатлантичному альянсу.
"Приєднавшись до НАТО, Швеція та Фінляндія зміцнять нашу оборонну співпрацю і принесуть користь всьому трансатлантичному альянсу. Разом із нашими союзниками НАТО Сполучені Штати збережуть активні навчання та присутність у регіоні Балтійського моря. Поки розглядаються їхні заявки на членство в НАТО, Сполучені Штати будуть працювати з Фінляндією та Швецією, щоб зберігати пильність щодо будь-яких загроз нашій спільній безпеці, а також стримувати та протистояти агресії чи загрозі агресії", - зазначив Байден.
Водночас, поки США підтримують вступ двох скандинавських країн до НАТО, Хорватія та Туреччина виступають проти цього.
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