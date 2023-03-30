Бігти нікуди: Лукашенко готує палку промову для білорусів — Курносова

У Лукашенка залишилось дуже мало місця для маневру, щоб надалі торгуватись за свою владу.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко має виступити перед народом 31 березня, у його адміністрації заявили, що це буде "яскрава промова".

Про що він говоритиме народові і які сигнали має послати світові, розповіла в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

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Вона зазначила, що Лукашенко нічого нового не скаже, але у нього залишилось дуже мало місця для маневру, щоб надалі торгуватись за свою владу.

"Я думаю, що нічого нового він сказати не може. Але те, що він може виступати з «вогником», ми знаємо. У Лукашенка настільки мало залишилося місця для маневрів, що я навіть не розумію, чим насправді він намагатиметься торгувати цього разу", - сказала вона.

Курносова заявила, що Лукашенко спробує знову якимось чином шантажувати країни Заходу, Україну та Росію.

"Тому що зазвичай він спочатку щось говорить, а потім заявляє — "щоб я це не зробив, ви зробіть щось інше", аби трохи пошантажувати Захід, Україну, Росію. Він шантажує всіх, кого може. Я думаю, щось подібне буде і зараз. Питання тільки, кого він буде після цього шантажувати?" - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов прокоментував заяву російського диктатора Путіна про розміщення ядерної зброї на території Білорусі.

Крім того, ми раніше інформували, що країна-агресорка Росія могла завезти до сусідньої Білорусі нову партію ракет. Днями було зафіксоване переміщення транспортних літаків з РФ, а також рух військових колон на білоруській території.

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