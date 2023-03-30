Бежать некуда: Лукашенко готовит пылкую речь для белорусов — Курносова

У Лукашенко осталось очень мало места для маневра, чтобы дальше торговаться за свою власть.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко должен выступить перед народом 31 марта, в его администрации заявили, что это будет "яркая речь".

О чем он будет говорить народу и какие сигналы должен послать миру, рассказала в эксклюзивном интервью ТСН.ua российская политическая аналитика Ольга Курносова.

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Она отметила, что Лукашенко ничего нового не скажет, но у него осталось очень мало места для маневра, чтобы дальше торговаться за свою власть.

"Я думаю, что ничего нового он сказать не может. Но то, что он может выступать с «огоньком», мы знаем. У Лукашенко настолько мало осталось места для маневров, что я даже не понимаю, чем на самом деле он будет пытаться торговать в этот раз", – сказала она.

Курносова заявила, что Лукашенко попытается снова каким-то образом шантажировать страны Запада, Украину и Россию.

"Потому что обычно он сначала что-то говорит, а потом заявляет — "чтобы я это не сделал, вы сделайте что-нибудь другое", чтобы немного пошантажировать Запад, Украину, Россию. Он шантажирует всех, кого может. Я думаю, что-то подобное будет и сейчас .Вопрос только, кого он будет после этого шантажировать?" – отметила она.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов прокомментировал заявление российского диктатора Путина о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии.

Кроме того, мы ранее информировали, что страна-агрессорка Россия могла завезти в соседнюю Белоруссию новую партию ракет. На днях было зафиксировано перемещение транспортных самолетов из РФ, а также движение военных колонн на белорусской территории.

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