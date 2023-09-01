Білорусь заявила, що польський вертоліт перетнув її кордон: що відомо

У Білорусі заявили, що польський військовий вертоліт порушив кордон країни. Через інцидент викликали тимчасового повіреного у справах Польщі, щоб "роз'яснити" ситуацію.

Про це повідомляє Прикордонний комітет Білорусі.

Білорусь заявила, що польський військовий вертоліт порушив її кордон

Деталі інциденту

За даними білорусів, вдень 1 вересня білоруські прикордонники зафіксували порушення повітряного простору Білорусі з боку Польщі у Берестовицькому районі Гродненської області.

"Польський військовий гелікоптер Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад", – зазначається у повідомленні.

У комітеті додали, що за цим інцидентом поінформовано польську сторону. Крім того, міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича, щоб той надав "належні роз'яснення". Там вважають, що має бути проведене серйозне розслідування інциденту.

Реакція Польщі

Своєю чергою, на інцидент вже відреагували у Польщі. До звинувачень Білорусі там ставляться з обережністю. Як відзначив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, ситуація буде проаналізована.

"Це служби, які є прямим продовженням режиму Лукашенка", – наголосив Яблонський.

Так, заява може бути провокацією Мінська. На думку заступника очільника МЗС Польщі, це було б цілком природно на тлі прийдешніх парламентських виборів у Польщі.

"У білоруських ЗМІ регулярно можна прочитати статті про те, що Польща ось-ось нападе на Білорусь, там багато подібної нісенітниці", – підсумував Яблонський.

Раніше у Білорусі заявили, що нібито латвійські військові, які входять до блоку НАТО, "перетнули їхній кордон". Мовляв, Білоруські вони зайшли на два метри, пройшли вздовж кордону, а згодом повернулися назад.

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