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Білорусь заявила, що польський вертоліт перетнув її кордон: що відомо

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Білорусь заявила, що польський вертоліт перетнув її кордон: що відомо

Мі-24 / Ілюстративне фото / Фото: Вікіпедія

Інцидент мають намір серйозно розслідувати.

У Білорусі заявили, що польський військовий вертоліт порушив кордон країни. Через інцидент викликали тимчасового повіреного у справах Польщі, щоб "роз'яснити" ситуацію.

Про це повідомляє Прикордонний комітет Білорусі. 

Білорусь заявила, що польський військовий вертоліт порушив її кордон

Білорусь заявила, що польський військовий вертоліт порушив її кордон

Деталі інциденту

За даними білорусів, вдень 1 вересня білоруські прикордонники зафіксували порушення повітряного простору Білорусі з боку Польщі у Берестовицькому районі Гродненської області.

"Польський військовий гелікоптер Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад", – зазначається у повідомленні. 

У комітеті додали, що за цим інцидентом поінформовано польську сторону. Крім того, міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича, щоб той надав "належні роз'яснення". Там вважають, що має бути проведене серйозне розслідування інциденту.

Реакція Польщі

Своєю чергою, на інцидент вже відреагували у Польщі. До звинувачень Білорусі там ставляться з обережністю. Як відзначив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, ситуація буде проаналізована.

"Це служби, які є прямим продовженням режиму Лукашенка", – наголосив Яблонський.

Так, заява може бути провокацією Мінська. На думку заступника очільника МЗС Польщі, це було б цілком природно на тлі прийдешніх парламентських виборів у Польщі.

"У білоруських ЗМІ регулярно можна прочитати статті про те, що Польща ось-ось нападе на Білорусь, там багато подібної нісенітниці", – підсумував Яблонський.

Раніше у Білорусі заявили, що нібито латвійські військові, які входять до блоку НАТО, "перетнули їхній кордон". Мовляв, Білоруські вони зайшли на два метри, пройшли вздовж кордону, а згодом повернулися назад.

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Дата публікації
Перегляди
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