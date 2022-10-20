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Біля Капітолію у Вашингтоні поліція заарештувала озброєного чоловіка

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Біля Капітолію у Вашингтоні поліція заарештувала озброєного чоловіка

Фото: Associated Press

У фургоні американця, затриманого на території Капітолійського пагорбу в столиці США знайшли дробовик та два пістолети.

У середу, 19 жовтня, поліція затримала 80-річного жителя американського штату Джорджія, який незаконно припаркував мікроавтобус на території Капітолію у Вашингтоні. Тут розташований парламентський центр та Верховний суд США.

Як повідомляє Reuters, у фургоні порушника правил паркування виявили зброю.

Чоловік пояснив поліцейським, що зупинився тут, оскільки він та двоє його пасажирів мають намір передати документи до суду.

У фургоні водія було виявлено дробовик та два пістолети.

Чоловіка взяли під варту за звинуваченням у перевезенні зброї на територію Капітолію. Двоє пасажирів мікроавтобуса були затримані, але не арештовані.

Поліція повідомила, що щороку десятки людей заарештовують під час спроби пронести зброю на територію, де розташований Конгрес США.

Нагадаємо, у серпні цього року чоловік на автомобілі протаранив загородження біля Капітолію. Коли на зустріч вибігла поліція, чоловік спочатку вистрелив у повітря, а потім - застрелився. 

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
159
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