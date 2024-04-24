Британія відправить винищувачі Typhoon для захисту повітряного простору Польщі та військових

Британія відправить до Польщі винищувачі четвертого покоління Typhoon, які захищатимуть польський повітряний простір, а також 16 тисяч військових у рамках посилення східного флангу НАТО.

Про це повідомив голова британського уряду Ріші Сунак на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Дональдом Туском, передає RMF24.

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"Я хотів би говорити про неймовірну міцність, яка характеризує наші відносини. Ми союзники назавжди", - сказав Сунак.

Очільник британського уряду зауважив, що його країна надала Польщі додаткову допомогу, щоб разом закупити для України необхідне озброєння.

"Ми великі військові держави, які допомагають Україні. Ми вже два роки допомагаємо сусідці Польщі. Коли йдеться про нашу військову допомогу, я хочу допомогти ще більше. Тому сьогодні я сказав про додаткову допомогу у розмірі півмільярда фунтів, щоб ми могли надати ще більше допомоги у фінансуванні закупівлі обладнання (для України - ред.)", - додав Сунак.

Нагадаємо, Велика Британія виділила найбільший в історії пакет військової допомоги для України розміром 617 млн доларів.

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