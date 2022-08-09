"Буде гірше, ніж в Україні, нутром чую": Лукашенко зробив прогноз щодо Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що порушення стабільності в РБ може призвести до серйозних наслідків, які будуть гіршими, ніж війна в Україні.

Лукашенко заявив, що "нутром чує", що така ситуація може статися. Мовляв, країні відразу ж "допоможуть".

Про це пише білоруське видання БелТА.

"Нас швидко підпалять. Цілком. І буде гірше, ніж в Україні. Я це нутром чую. Дуже серйозна обстановка, дуже серйозна ситуація, - сказав він. Нагодовані, напоєні, одягнені, як у народі кажуть, все поки що є. Але це впаде в одну мить, якщо ми розслабимося", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, в Білорусі засудили колишню співробітницю телеканалу "Белсат" та журналістку польської телекомпанії TVP Ірину Славнікову. Вона отримала п'ять років колонії. Славнікову звинуватили за двома статтями - це грубе порушення громадського порядку, а також створення екстремістського формування.

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