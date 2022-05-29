Чи скоро Путін віддасть Богові душу: Лавров прокоментував чутки про хворобу диктатора

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував чутки про невиліковну хворобу російського диктатора Володимира Путіна.

Лавров стверджує, що Путін не має проблем зі здоров'ям. За його словами, те, що "фюрер" є здоровим - видно з його поведінки.

Про це очільник закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив для французького телеканалу TF1.

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"Ви знаєте, президент Путін кожен день з'являється на публіці. Ви можете бачити його на екранах, читати його звернення, слухати його виступи. Не думаю, що розсудливі люди зможуть побачити у цієї людини будь-які симптоми хвороби", - зазначив він.

Варто зазначити,коли Росія розв’язала проти України широкомасштабну війну, почали ширитися чутки про смертельну хворобу Путіна і що йому залишилося недовго, а коло своїх довірених осіб Путін скоротив ледь не до кількох наближених людей. Все, що від 24 лютого з’являлося в ЗМІ щодо стану здоров’я Путіна, його коханок, фаворитку Кабаєву, оточення та можливого палацового перевороту, який мав статися ще вчора - читайте ТУТ.

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