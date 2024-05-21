Чи віддадуть ЗСУ російські мільярди: історичне рішення ЄС для України

Як не самі гроші, так дивіденди від них!

У ЄС нарешті погодились передати Україні все те, що вони заробили від заморожених російських активів! А це означає, що російські мільярди запрацюють на ЗСУ! У МЗС Чехії уже навіть оголосили суму, яку найближчим часом перерахують Україні!

Чому в ЄС так довго вагалися, які країни готові передати Україні вилучені російські мільярди та скільки путінських активів тримає в руках Захід, розповідають журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив дуже гарну новину для всієї України! Схоже, вже найближчим часом Київ отримає такі необхідні кошти на оборону, але не в якості подарунку, а по справедливості — як компенсацію від РФ. Країни-члени ЄС вже узгодили нюа си і готові перерахувати дивіденди, тобто гроші отримані від заморожених активів російського Центробанку, Україні.

"В рамках ЄС ми вирішили перерахувати кошти від заморожених активів російського Центробанку на користь України. Лише цього року це може становити до 74 мільярдів крон — 3 мільярди євро. 90% коштів підуть на військову підтримку для ЗСУ. Росія повинна заплатити за збитки, завдані її загарбницькою війною", — повідомив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Радує і те, що 90% усіх отриманих грошей підуть Збройним Силам України. Сподіваємось, що їх одразу направлять на купівлю зброї та боєприпасів українській армії, адже росія досі веде свій наступ на Харківщині та планує повномасштабний наступ на початок літа 2024 року. Тож військо має бути укомплектоване і озброєне до зубів.

Варто зазначити, що це рішення виникло не тут і не зараз, а пройшло дуже тривалий шлях! Насправді ще 19 березня видання Блумберг написало, що у ЄС розробили механізм передачі Україні заморожених активів Центробанку Росії на користь Україні. Там планували оподаткувати дивіденди, отримані від російських активів, а те, що залишилось, передати Україні. Тоді йшлося саме про суму, яку озвучив Ліпавський — 3 мільярди євро, причому на рік!

Російських активів на Заході дуже багато і це не дивно, бо там тримати свої кошти було надійно, принаймні до 2022 року. Проблема в тому, що вони розкидані по багатьох країнах, зокрема аж 191 мільярд тримає міжнародний депозитарій Euroclear у Бельгії. Саме вони приносять прибутки, бо лежать на депозиті. І це далеко не малі кошти. Так от за 2023 рік депозитарій отримав з них 4.4 мільярди дивідендів. На задум європейців, вони мали би піти на відновлення України або на допомогу ЗСУ.

У Британії рашисти також мали ще 30 мільярдів євро державних і ще 20 мільярдів євро активів приватних осіб. Наступною йде Франція з 19 мільярдами євро арештованих російських державних коштів, і ще “потроху” росіяни зберігали у США та Швейцарії. Але більшість країн наразі не розглядає передачу самих грошей, поки що йдеться лише про дивіденди! Все — через можливі юридичні проблеми.

Хто був перший?

Першими про передачу Україні заморожених російських коштів заговорили ще у 2023 році наші друзі-британці. Але тоді до них звернулись міжнародні банки і попросили їх не поспішати, а подумати про можливі наслідки. Ось, як це описували журналісти Bloomberg.

"Деякі банкіри та юристи у Великій Британії попереджають, що гучні конфіскації активів ризикують зашкодити репутації Лондона як міжнародного фінансового центру і можуть викликати питання щодо верховенства права. Пріоритетом для банків є певна форма правового захисту або відшкодування від будь-яких майбутніх позовів з боку Росії проти окремих фінансових установ, причетних до конфіскації активів, кажуть люди, знайомі з цим питанням. Для упередження проблем, які можуть виникнути при відчуженні російських грошей на користь України, створюють альтернативні пропозиції."

Що передадуть Україні?

Тоді ж там і запропонували відокремити відсотки, нараховані на заарештовані активи, і передати їх Україні, залишивши самі активи недоторканими. Саме так це і працюватиме надалі.

Як повідомляють європейські ЗМІ, Україна вже точно отримає 3 мільярди від ЄС, але не раніше ніж у липні, адже такі фінансові транші потребують часу для підготовки. Але чи може це перерости в сталий проєкт і забезпечити Україну грошима та ресурсами вдовгу?

Саме це планують зробити німці разом із американцями.

Грошей стане більше?

Там російські активи вважають гарним джерелом фінансування України, щоб при цьому зекономити самим, де це можливо. Ми всі пам’ятаємо, як довго республіканці морочили всім голову і заявляли, що Америка і так забагато допомогає Україні. Як пише Блумберг, за допомогою російських активів у Німеччині та США, ці пусті балачки можна буде у майбутньому оминути.

"Уряд Німеччини готовий підтримати план США щодо використання майбутніх прибутків, отриманих від заморожених активів РФ, які зосереджені в країнах Європи, для підтримки допомоги Україні у розмірі 50 млрд доларів."

Bloomberg зазначає, що офіційні особи США та країн ЄС кажуть, що пропозиція США набирає обертів та, як очікується, буде домінувати в переговорах між міністрами фінансів та керівниками центральних банків країн Групи семи, які зберуться в Італії на щорічну зустріч, що розпочнеться 23 травня.

Але німецькі офіційні особи не очікують жодної остаточної угоди до зустрічі лідерів країн Групи семи 13-15 червня, а також її реалізації до 2025 року, повідомили джерела, які говорили на умовах анонімності.

Найближча зустріч у форматі G7 відбудеться уже зовсім скоро — напередодні Міжнародного Саміту миру у Швейцарії, який проводить Україна. Тож, окрім довгоочікуваних дискусій про майбутній мир, українці можуть сміливо очікувати і нових важливих рішень від союзників, які стосуватимуться більшої і ширшої допомоги Україні.

У лютому 2024 року про передачу Україні російських активів згадав і Зеленський.

На його переконання, цей крок був би особистим ударом для Путіна!

"Для нього гроші — номер один. Якщо ви почуєте його меседжі, то все навколо грошей. Він забезпечує безпеку цих грошей, навіть заморожених активів за кордоном. Якщо всі заморожені активи, усі гроші передадуть просто без жодних умов Україні, думаю, що це дуже його послабить... Без крові, але це було б дуже влучно. Тоді він буде дзвонити всім, не тільки мені, і шукати, як закінчити цю війну."

Тим часом президент Володимир Зеленський звернувся до українців Він розповів, що у вівторок, 21 травня, були детальні доповіді щодо ситуації на фронті та забезпечення оборони від міністра оборони України Умєрова та начальника Генштабу Баргилевича. Доповідав і головком Сирський.

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