"План А" і план Б": експерт про задуми росіян на фронті і загрозу наступу на Суми

Російські окупанти невдовзі можуть спробувати розширити фронт на Харківщині або навіть атакувати Сумщину.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Загроза для Сумщини

"Наступний задум російських військ... Вони можуть спробувати в якийсь момент поширити ще фронт на Харківщині, якщо підтягнуть війська, або навіть атакувати Сумщину. Для чого? Не для того, щоби зараз взяти Суми", – зазначив експерт.

Мусієнко пояснив, що наразі Росія зацікавлена у тому, щоб розтягнути наш фронт. Окупанти розуміють, що зараз почали поступово підходити боєприпаси і зброя від Заходу. Тому росіяни прагнуть створити багато точок напруги, куди ця зброя має розподілятися, таким чином, не давши Україні концентрувати необхідну кількість там, де можуть бути основні удари.

"План А" і план Б" російського військового керівництва

"Що це означає? Це означає, що в такому режимі, коли вони тут зайшли, тут зайшли... їх треба звідти вибивати. Щоб їх вибивати, що на це потрібно – ресурс, сили, засоби, на це потрібен боєкомплект... У них є "план А": прорватися вглиб української території настільки, наскільки зможуть. Якщо цей план не вдається реалізувати... вони зупиняться, вони не можуть вічно знаходитися в наступі.

Тоді "план Б": створити зараз такі проблеми нашим силам, щоби ми використали той запас і ми не сформували резерв, який буде потрібен на перехоплення ініціативи", – зазначив аналітик.

Фаза позиційної війни

На його думку, це свідчить про наміри російського командування створити фазу позиційної війни, коли вони не можуть наступати, але й ми не можемо. А далі важливо, хто використає паузу в позиційній війні і швидше накопичить ресурси.

"Таким чином, вони хочуть себе підстрахувати і убезпечити від того, щоби Україна могла перехопити ініціативу... Що треба в цій ситуації робити? Нам треба дуже просто звернутися до партнерів і сказати: "слухайте, є ініціатива французького президента Макрона про розміщення військ, заводьте війська на захід, в центр України, допоможіть нам". І тоді біля цих військ з’являться і системи ППО, і авіація наших партнерів", – підсумував Мусієнко.

Раніше генерал Ігор Романенко заявив, що на Сумському напрямку залишається загроза наступу російських військ.

Нагадаємо, минулого тижня начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов попередив, що РФ може почати наступ у Сумській області.

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РОЗКРИТО ТАЄМНІ ПЛАНИ РОСІЇ ЩОДО ХАРКОВА І СУМ! Путін провалився

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