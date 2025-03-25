Чоловіку присудили компенсацію за 46 років у камері смертників за помилковим звинуваченням: сума шокує

Попри велику суму, компенсація в перерахунку на один день ув'язнення виявилася дуже малою. Але виправданий смертник не може це оцінити.

Японцю, який провів 46 років у камері смертників, поки його не виправдали минулого року, присудили компенсацію у розмірі 1,4 мільйона доларів. Це близько 85 доларів за кожен день його ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням у вбивстві чотирьох людей.

Про це повідомляє CNN.

Колишнього професійного боксера Івао Хакамата, якому на цей час вже виповнилося 89 років, було засуджено до страти в 1968 році. Його визнали винним у вбивстві чотирьох людей, попри неодноразові заяви про те, що поліція сфабрикувала проти нього докази.

Хакамата був виправданий після того, як аналіз ДНК показав, що закривавлений одяг, який "довів" у суді його провину, був підкинутий набагато пізніше вбивств. Законний представник Хакамати назвав компенсацію "найбільшою сумою", коли-небудь виплаченою за неправомірне засудження в Японії, але заявив, що вона ніколи не зможе компенсувати страждання колишнього в'язня-смертника.

"Я вважаю, що держава припустилася помилки, яку не можна спокутувати 200 мільйонами єн", — заявив адвокат Хідеє Огава.

Хакамата пішов із професійного боксу у 1961 році і влаштувався на роботу на завод з перероблення сої. П'ять років по тому він був заарештований поліцією після того, як його начальник разом із дружиною та двома їхніми дітьми були знайдені зарізаними в їхньому будинку.

Хакамата спочатку зізнався у вбивстві, але пізніше заявив, що поліція змусила його обмовити себе шляхом погроз та побоїв.

1968 року суд двома голосами проти одного засудив Хакамату до страти через повішення. Суддя, який голосував проти страти, за пів року пішов у відставку, деморалізований тим, що не зміг зупинити винесення смертного вироку.

Хакамата, який продовжував наполягати на своїй невинності, провів понад половину свого життя в очікуванні страти. Нові докази призвели до його звільнення у 2014 році та повторного судового розгляду, внаслідок чого чоловіка було виправдано.

Його справа привернула увагу всього світу до системи кримінального правосуддя Японії, де, за даними сайту Міністерства юстиції, рівень обвинувальних вироків становить 99%, і викликало заклики скасувати страту в країні.

Сестра Хакамати Хідеко, яка тривалий час боролася за його звільнення, минулого року заявила, що десятиліття тюремного ув'язнення завдали непоправної шкоди психічному здоров'ю її брата. За її словами, Хакамата "живе у своєму власному світі".

"Іноді він щасливо посміхається, але це коли він в омані... Ми навіть не обговорювали судовий процес з Івао через його нездатність усвідомлювати реальність", — розповіла сестра Хакамати.

Нагадаємо, в Україні суд ухвалив революційне рішення у справі про вбивство. Жінку, яка під час самозахисту вбила кривдника, виправдали.

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