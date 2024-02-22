Данія гарантує підтримку Україні на наступні десять років.

Данія анонсувала пакет військової допомоги Україні на майже 250 млн доларів. Тож загальна сума допомоги від Данії для України, включно з цим пакетом, становитиме 33,3 млрд крон (4,8 млрд доларів).

Про це заявила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, пише Dr.dk.

Фредеріксен закликала союзників збільшити обсяги військової допомоги Україні.

"Якщо ми не встоїмо разом, Європа потенційно не вистоїть", – заявила вона.

Фредеріксен також закликала союзників збільшити обсяги військової допомоги Україні, яка бореться з російською агресією.

"Необхідно підкреслити, що якщо вона (Україна) хоче досягти успіху на полі бою, більші обсяги мають надходити зараз. Саме в цьому контексті ми продовжуємо надавати подальші данські внески в надії, що більше країн зроблять те ж саме, не через шість чи 12 місяців, а зараз, коли потреба є дуже, дуже великою", – підкреслила вона.

За словами прем'єрки, зараз усім має бути зрозуміло, що Росія більше хоче війни, ніж миру. Ця країна перебуває в процесі трансформації у справжню військову економіку.

"Політичних опонентів прибирають. І Путін продемонстрував свою готовність пожертвувати молодими людьми країни на полі бою. Звичайно, не можна дозволити Росії силою визначати кордони Європи. Зрештою повинні перемогти свобода та демократія, – сказала Метте Фредеріксен.

Кошти для нової допомоги будуть взяті з 7 мільярдів крон, які Данія виділила до фонду, створеного для цивільних, військових і бізнес-внесків Україні в березні минулого року.

Фредеріксен також оголосила, що її країна гарантує безпекову підтримку Україні у наступні 10 років у межах двосторнньої угоди.

А міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що його країна працює "на повну потужність", щоб мати можливість поставити перші літаки F-16 Україні вже цього літа.

Нагадаємо, що Україна отримає перші винищувачі F-16 від Данії цього літа. Зараз триває відповідна підготовка. Про це Фредеріксен сказала під час Мюнхенської безпекової конференції 17 лютого.

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