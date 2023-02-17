Для України знімають табу: Зеленський про підсумки дипломатичного марафону

Український президент назвав умову, за якої вже цього року можна забезпечити крах російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський розповів про проміжні підсумки дипломатичного марафону, який безперервно триває від часу візиту українського лідера до Вашингтона у грудні минулого року.

Про це він говорив у своєму традиційному вечірньому зверненні у п’ятницю, 17 лютого.

В цьому контексті Зеленський повідомив про свою сьогоднішню зустріч у Києві з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, якого він назвав “лідером держави, яка дуже допомагає нам захищати Україну та всю Європу”.

“Сьогодні ми провели з Марком, як завжди, змістовні переговори. Буде більше зброї для наших воїнів, буде більше тиску на державу-терориста, буде більше можливостей відновити справедливість. Разом із Нідерландами ми працюємо над покаранням Росії за цю агресію і над компенсацією збитків, завданих війною”, - повідомив український президент.

Він зауважив одне дуже вагоме рішення, про яке домовилися лідери двох країн, - розмістити в Гаазі реєстр збитків, який буде елементом майбутнього компенсаційного механізму за збитки, завдані російською агресією.

Також Володимир Зеленський згадав про свою участь у відкритті Мюнхенської безпекової конференції, зазначивши, що на цьому міжнародному зібранні Росії більше немає.

“Ключовий меседж України на безпековій конференції очевидний: ми маємо зробити все, щоб уже цього року забезпечити крах російської агресії. Це можливо. Це потрібно. Але це можливо, якщо Україна отримає ту зброю, що необхідна для цього”, - наголосив український лідер.

За його словами, у постачанні зброї, необхідної для завдавання поразки російському агресорові, світ іде назустріч Україні.

“Вже створена танкова коаліція для України, вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, вже є нові здобутки в посиленні нашої артилерії та вже світ почув, наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції для України”, - наголосив він.

Зеленський повідомив, що дипломатичний марафон триватиме і наступного тижня.

“Продовжу консолідувати й підтримку для ініціатив нашої держави в Генасамблеї ООН. Наступного тижня представимо важливу резолюцію, і сьогодні я представив її ключовий сенс, зокрема, лідерам і главам урядів держав Карибської співдружності”, - зазначив він.

Президент України подякував кожній державі та кожному народу, які підтримують українські зусилля зі стабілізації міжнародних відносин.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступ Росії вже почався.

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