Для Украины снимают табу: Зеленский об итогах дипломатического марафона

Украинский президент назвал условие, при котором уже в этом году можно обеспечить крах российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о промежуточных итогах дипломатического марафона, который продолжается со времени визита украинского лидера в Вашингтон в декабре прошлого года.

Об этом он говорил в своем традиционном вечернем обращении в пятницу, 17 февраля.

В этом контексте Зеленский сообщил о своей сегодняшней встрече в Киеве с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которого он назвал "лидером государства, которое очень помогает нам защищать Украину и всю Европу".

“Сегодня мы провели с Марком, как обычно содержательные переговоры. Будет больше оружия для наших воинов, будет больше давления на государство-террориста, больше возможностей восстановить справедливость. Вместе с Нидерландами мы работаем над наказанием России за эту агрессию и над компенсацией ущерба, нанесенного войной”, — сообщил украинский президент.

Он отметил одно очень веское решение, о котором договорились лидеры двух стран, — разместить в Гааге реестр убытков, который будет элементом будущего компенсационного механизма за ущерб, нанесенный российской агрессией.

Также Владимир Зеленский упомянул о своем участии в открытии Мюнхенской конференции безопасности, отметив, что на этом международном собрании России больше нет.

"Ключевой месседж Украины на конференции безопасности очевиден: мы должны сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крах российской агрессии. Это возможно. Это нужно. Но это возможно, если Украина получит оружие, которое необходимо для этого”, — подчеркнул украинский лидер.

По его словам, в снабжении оружия, необходимого для нанесения поражения российскому агрессору, мир идет на встречу Украине.

"Уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет, уже есть новые достижения в усилении нашей артиллерии и уже мир услышал, насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции для Украины", — подчеркнул он.

Зеленский сообщил, что дипломатический марафон продлится и на следующей неделе.

“Продолжу консолидировать и поддержку инициативам нашего государства в Генассамблее ООН. На следующей неделе представим важную резолюцию, и сегодня я представил ее ключевой смысл, в частности, лидерам и главам правительств государств Карибского содружества”, — отметил он.

Президент Украины поблагодарил каждое государство и каждый народ, которые поддерживают украинские усилия по стабилизации международных отношений.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наступление России уже началось.

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