До 10 вибухів над Саратовом та Енгельсом: росіяни повідомляють про атаку дронів (відео)

Близько десяти вибухів пролунали вночі над Саратовом та Енгельсом — російські джерела заявляють про атаку безпілотників і роботу ППО, у місті фіксують пожежу та обмеження польотів.

У Росії пролунала низка вибухів

У Росії пролунала низка вибухів / © ТСН.ua

У ніч проти сьогодні над Саратовом і Енгельсом пролунала серія вибухів — місцеві жителі заявляють про атаку безпілотників та роботу ППО.

За повідомленнями російських пабліків, зокрема SHOT, близько 02:00 ночі за місцевим часом над Саратовом почали лунати вибухи. Загалом мешканці нарахували приблизно 8–10 гучних звуків, переважно в південній частині міста. Від вибухів спрацьовували сигналізації автомобілів.

Меншу кількість вибухів, за словами очевидців, було чути над Енгельсом. Також місцеві жителі повідомляють, що бачили щонайменше дві яскраві спалахи над річкою Волгою.

© із соцмереж

Попередньо, як стверджують російські джерела, протиповітряна оборона відбиває повітряну атаку безпілотників. За словами очевидців, кілька цілей нібито було збито на підльоті до міста.

Наразі офіційної інформації про постраждалих або руйнування немає. Над містами лунає сирена повітряної тривоги.

У зв’язку з подіями в аеропорту Саратова запроваджено тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден.

Варто зазначити, що раніше з’являлася інформація про зліт стратегічного бомбардувальника Ту-160 з авіабази «Енгельс-2». Повідомлення про це з’явилися приблизно одночасно з попередженнями про атаку безпілотників.

Офіційного підтвердження причин вибухів та їхніх наслідків наразі немає.

