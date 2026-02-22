Стало відомо про виліт російської стратегічної авіації з "Оленьї": що це може означати

Ту-95МС / © Вікіпедія

За попередніми даними, з аеродрому «Оленья» (Мурманська область РФ) зафіксовано виліт групи стратегічних бомбардувальників.

Якщо виліт є бойовим, орієнтовний час можливих пусків ракет — приблизно з 05:00 до 06:00. У такому випадку ракети можуть з’явитися в повітряному просторі України орієнтовно між 06:00 та 07:00.

Наразі офіційного підтвердження щодо характеру вильоту немає. Не кожен підйом стратегічної авіації означає ракетний удар.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги вночі та вранці й перебувати в укриттях у разі небезпеки.

Раніше моніторингові ресурси повідомили про зліт одного стратегічного бомбардувальника Ту-160 з авіабази “Енгельс-2”.