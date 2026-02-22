ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 22 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Журавлі

Журавлі / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у вирішенні будь-яких важливих питань потрібно спиратися на інтуїцію — вона підкаже правильні відповіді на всі запитання.

Символ дня: Журавлі.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: індиго, ультрамарин.

Щасливі камені дня: рожевий халцедон, мармур.

За яку частину тіла відповідає: бронхи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних ускладнень, тому пускати їх на самоплив небажано

Харчування дня: у харчуванні цього дня — втім, як і завжди — потрібно дотримуватися міри.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати домашні рослини.

Магія і містика дня: можна читати замовляння на залучення удачі в коханні.

Сни дня: сни нинішньої ночі підкажуть, як вчинити в сформованій — непростій — життєвій ситуації.

Табу дня: небажано кому-небудь давати свої речі — особливо одяг і взуття.

Цитата дня: «Якщо тобі плюють у спину — отже, ти йдеш попереду» (Конфуцій).

