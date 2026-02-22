- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 22 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: у вирішенні будь-яких важливих питань потрібно спиратися на інтуїцію — вона підкаже правильні відповіді на всі запитання.
Символ дня: Журавлі.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: індиго, ультрамарин.
Щасливі камені дня: рожевий халцедон, мармур.
За яку частину тіла відповідає: бронхи.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних ускладнень, тому пускати їх на самоплив небажано
Харчування дня: у харчуванні цього дня — втім, як і завжди — потрібно дотримуватися міри.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Дачні роботи дня: можна пересаджувати домашні рослини.
Магія і містика дня: можна читати замовляння на залучення удачі в коханні.
Сни дня: сни нинішньої ночі підкажуть, як вчинити в сформованій — непростій — життєвій ситуації.
Табу дня: небажано кому-небудь давати свої речі — особливо одяг і взуття.
Цитата дня: «Якщо тобі плюють у спину — отже, ти йдеш попереду» (Конфуцій).
