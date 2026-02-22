Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна допускати поганих думок

Гороскоп / © Credits

А ось погані вчинки, здійснені в цей час, і відповідні думки до добра не доведуть — вони відіб’ються на нашому житті максимально негативно.

Сьогодні, 22 лютого, уникати зла необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не можна допускати його навіть на рівні думок.

Близнята

Близнята — один із найлегковажніших знаків зодіакального кола, які дозволяють собі необдумані й недобрі висловлювання. Сьогодні представникам знака особливо важливо дотримуватися обережності, не кажучи нічого, що може негативно позначитися як на інших, так і на них самих.

Терези

Терези мають важливий дар — вони кажуть те, що так само чи пізно обов’язково збувається, тому їм дуже важливо продумувати свої слова: навряд чи представники знака зрадіють, якщо найгірші передбачення стануть реальністю — можливо, краще промовчати.

Риби

Риби, відчувши, що близька людина починає ставитися до неї прохолодно або, що ще гірше, вже припинила бачити в ній центр Всесвіту, можуть побажати їй купу нещасть, що цього дня одразу ж стане реальністю. Але що буде, якщо виявиться, що вони помилилися, а «замовлення» вже пішло нагору?

