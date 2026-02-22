ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які сприймають чужу турботу як належне

Усі ми — через характер, виховання і навіть самооцінку — сприймаємо чужу допомогу по-різному.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Хтось дякує навіть за найнезначнішу послугу, а хтось упевнений, що йому всі винні. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які сприймають чужу допомогу і турботу як належне.

Близнята

Близнята люблять використовувати людей, які їх оточують — від близьких до зовсім незнайомих — і водночас уміють зробити так, щоб домогтися від них відповідної реакції. Ну а дякувати за допомогу представники знака зазвичай не вважають за потрібне: отримавши бажане, вони думають про те, хто буде наступним, кого вони спантеличать своїми проблемами.

Лев

Левам навіть на думку не спадає комусь дякувати за допомогу й участь, оскільки представники знака на підсвідомому рівні впевнені: всі, хто готовий їм їх надати, мають вважати щастям той факт, що до них із таким проханням звернулися. На їхній погляд, така поведінка є самозрозумілою, а отже, й особливої подяки не варта.

Рак

Раки впевнені, що їм винен увесь світ, тому охоче, але абсолютно без будь-якої вдячності приймають будь-які знаки уваги. А ось якщо хтось не відповість згодою на їхнє прохання про допомогу, вони можуть образитися всерйоз і надовго, вважаючи таких людей жорстокими й, як не дивно, невдячними, звинувачуючи інших у своїх гріхах.

