Зліт Ту-160 з "Енгельс-2": чи готується Росія до нової атаки

Ту-160 / © Вікіпедія

Доповнено додатковими матеріалами

За інформацією моніторингових каналів, з аеродрому “Енгельс-2” зафіксовано зліт одного літака Ту-160. Наразі невідомо, чи йдеться про бойовий виліт.

Ту-160 — стратегічний бомбардувальник Росії, здатний нести крилаті ракети великої дальності. Саме з авіабази “Енгельс-2” у Саратовській області РФ неодноразово здійснювалися вильоти під час масованих ракетних атак по території України.

Офіційного підтвердження щодо характеру нинішнього вильоту поки що немає. Водночас фахівці зазначають, що активність стратегічної авіації може передувати ракетним пускам, однак не кожен виліт є бойовим.

Сили протиповітряної оборони та відповідні служби уважно відстежують ситуацію. Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Пізніше моніторингові канали повідомили про те Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

