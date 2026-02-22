ТСН у соціальних мережах

Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 22 лютого 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали:

  • Групи БпЛА, що заходять з Бєлгородської обл. рф, рухаються по маршруту - південь Сумщини, повз Охтирку, Тростянець, Лебедин, Низи - на  північ Полтавщини, повз Зіньків, Гадяч, Гребінку - на Черкащину.

  • Групи БпЛА, що заходять з Донеччини, рухаються по маршруту - південь Харківщини, повз Барвінкове, Лозову, Орільку - північ Дніпропетровщини, повз Петропавлівку, Павлоград, Самар, Губиниху, Царичанку - на Кіровоградщину, повз Інгулецьке, Петрове, Кам'янець, Кропивницький, Хмельове, Тишківку - на Благовіщенське.

  • Кілька БпЛА на Черкащині - курсом на Смілу. Звенигородку.

  • Кілька БпЛА на півночі Чернігівщини - курсом на Семенівку, Холми, Мену.

  • Група БпЛА на півдня Херсонщини - на південь Миколаївщини.

Раніше моніторингові ресурси повідомили про зліт одного стратегічного побомбардувальника Ту-160 з авіабази “Енгельс-2”.

