-
- Укрaїнa
- 4
- 1 хв
Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 22 лютого 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали:
Групи БпЛА, що заходять з Бєлгородської обл. рф, рухаються по маршруту - південь Сумщини, повз Охтирку, Тростянець, Лебедин, Низи - на північ Полтавщини, повз Зіньків, Гадяч, Гребінку - на Черкащину.
Групи БпЛА, що заходять з Донеччини, рухаються по маршруту - південь Харківщини, повз Барвінкове, Лозову, Орільку - північ Дніпропетровщини, повз Петропавлівку, Павлоград, Самар, Губиниху, Царичанку - на Кіровоградщину, повз Інгулецьке, Петрове, Кам'янець, Кропивницький, Хмельове, Тишківку - на Благовіщенське.
Кілька БпЛА на Черкащині - курсом на Смілу. Звенигородку.
Кілька БпЛА на півночі Чернігівщини - курсом на Семенівку, Холми, Мену.
Група БпЛА на півдня Херсонщини - на південь Миколаївщини.
Раніше моніторингові ресурси повідомили про зліт одного стратегічного побомбардувальника Ту-160 з авіабази “Енгельс-2”.