Дрони влупили по оборонному заводі в Тулі: ЗМІ назвали, чия це атака

Під атаку потрапило одне з головних оборонних підприємств РФ з виробництва та постачання озброєння і боєприпасів.

Безпілотники атакували російський оборонний завод "Базальт" у Тулі в ніч проти 16 травня. Це були дрони ГУР Міноборони України.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

За інформацією джерел видання, вночі безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували виробничі потужності державного підприємства оборонного комплексу Росії "Базальт", що розташований у Тулі.

Про наслідки ураження заводу наразі не повідомляється.

Як відомо з відкритих джерел, що тульський "Базальт" – одне з головних оборонних підприємств Росії з виробництва та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил та флоту.

Виробничі потужності заводу розташовані в Тулі, Москві, Костромській області та у Красноармійську Московської області РФ.

Нагадаємо, раніше 16 травня в Росії заявили про нічну атаку БПЛА по Тульській і Брянській областях.

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