Дрони атакували НПЗ у російському Саратові (відео)

Пожежа на НПЗ у Саратові

У ніч на 11 листопада над російськими містами Саратов і Енгельс пролунала серія потужних вибухів. Місцеві пабліки повідомили також про пожежу на Саратовському нафтопереробному заводі.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

За даними пабліків, у Саратові та Енгельсі вночі працювала протиповітряна оборона через загрозу атаки безпілотників.

Місцеві жителі розповідають, що після першої години ночі в небі було чутно близько п’яти-семи гучних вибухів.

«Було видно спалахи на південному заході Саратова, а також чути звуки мотора в небі», — зазначають очевидці.

Також повідомляється, що в містах лунала сирена, а диктор через гучномовці закликав громадян відійти від вікон і сховатися в безпечному місці.

Станом на ранок офіційної інформації про постраждалих чи руйнування не надходило.

Раніше губернатор Саратовської області Роман Бусаргін попереджав про можливу атаку дронів, а «Росавіація» тимчасово запровадила обмеження в роботі аеропорту Саратова.

Раніше повідомлялося, що порт у російському місті Туапсе на Чорному морі зупинив експорт нафтопродуктів після атаки українських безпілотників.

Ми раніше інформували, що Сили оборони України уразили завод «Лукойл» і «Стерлітамакський нафтохімічний завод», а також склад ПММ на Херсонщині.