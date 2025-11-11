- Дата публікації
Дрони атакували НПЗ у російському Саратові (відео)
Місцеві пабліки повідомляють про роботу ППО та пожежу на нафтопереробному заводі.
У ніч на 11 листопада над російськими містами Саратов і Енгельс пролунала серія потужних вибухів. Місцеві пабліки повідомили також про пожежу на Саратовському нафтопереробному заводі.
Про це пишуть місцеві телеграм-канали.
За даними пабліків, у Саратові та Енгельсі вночі працювала протиповітряна оборона через загрозу атаки безпілотників.
Місцеві жителі розповідають, що після першої години ночі в небі було чутно близько п’яти-семи гучних вибухів.
«Було видно спалахи на південному заході Саратова, а також чути звуки мотора в небі», — зазначають очевидці.
Також повідомляється, що в містах лунала сирена, а диктор через гучномовці закликав громадян відійти від вікон і сховатися в безпечному місці.
Станом на ранок офіційної інформації про постраждалих чи руйнування не надходило.
Раніше губернатор Саратовської області Роман Бусаргін попереджав про можливу атаку дронів, а «Росавіація» тимчасово запровадила обмеження в роботі аеропорту Саратова.
Раніше повідомлялося, що порт у російському місті Туапсе на Чорному морі зупинив експорт нафтопродуктів після атаки українських безпілотників.
Ми раніше інформували, що Сили оборони України уразили завод «Лукойл» і «Стерлітамакський нафтохімічний завод», а також склад ПММ на Херсонщині.