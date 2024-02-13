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Ердоган заявив про "справедливий мир" між Україною та Росією

Ердоган заявив про "справедливий мир" між Україною та Росією

Реджеп Ердоган / Фото: Associated Press

За словами президента Туреччини, незважаючи на кровопролиття, руйнування та біль, Анкара вірить, що справедливий мир можливий.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про відповідальність щодо забезпечення припинення вогню під час російсько-української війни. За його словами, він вірить, що між Росією та Україною можливий "справедливий мир".

Про це йшлося під час Світового урядового форуму (WGS), який триває в Дубаї, повідомляє кореспондентка "Укрінформу".

"Туреччина докладала і готова докладати зусиль для припинення російсько-української війни. Ми взяли на себе відповідальність забезпечити припинення вогню під час російсько-української війни, а потім прокласти шлях до постійного миру. Стамбульський процес показав, що сторони можуть збиратися і зустрічатися за мінімумом моментів. Чорноморська ініціатива запобігла подальшому поглибленню продовольчої кризи", - сказав Ердоган.

Він наголосив, що Туреччиною було зроблено багато політичних, дипломатичних та економічних кроків, аби “конфлікт“ було припинено.

“Вони (кроки - ред.) були спрямовані на гасіння пожежі, а не на її розпалювання. Незважаючи на кровопролиття, руйнування та біль, ми все ще віримо, що справедливий мир можливий. Сподіваюся, ми продовжимо активізувати наші зусилля для цього", - додав він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін мав приїхати до Реджепа Ердогана, проте зустріч перенесли нібито через те, що сторони не змогли дійти порозуміння з низки важливих питань. 

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