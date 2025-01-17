Фіцо зателефонував Шольцу і поскаржився на Зеленського

Словацький політик знову говорив про шкоду для Євросоюзу через скасування транзиту російського газу через Україну.

У п’ятницю, 17 січня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зателефонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і поскаржився на рішення українського президента Володимира Зеленського припинити транзит російського газу до Європи.

Про це словацький прем’єр повідомив у своєму дописі на Facebook.

Словацький політик, який займає відверто проросійську позицію, у розмові з німецьким канцлером переконував, що відсутність транзиту газу з Росії не тільки шкодить Словаччині, але й завдає збитків Євросоюзу.

“Якщо рішення президента Зеленського не зміниться, Словаччина розпочне заходи у відповідь”, - знову пригрозив Фіцо.

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Словацький прем’єр також повідомив Олафу Шольцу про своє бажання зустрітися із Зеленським на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у вівторок, 21 січня. Однак, за його словами, український президент не відповів на це запрошення, а натомість запросив його до Києва.

При цьому Фіцо не пояснив, чому він відмовляється їхати до української столиці. Натомість він розкритикував візит до Києва представників словацької опозиції, які, за його словами, “сліпо і некритично стоять на українському боці і віддають перевагу українським інтересам перед словацьким”.

Прем’єр-міністр Словаччини у своєму дописі вкотре налякав своїх співвітчизників тим, що у разі зміни влади, опозиціонери будуть підтримувати членство України в НАТО, а це начебто обов’язково означатиме “присутність словацьких солдатів на території України як частин західних збройних сил, спрямованих проти Росії”.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 17 січня, зустрівся у Києві з делегацією опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" на чолі з її лідером Михалом Шимечкою.

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