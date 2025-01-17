Українські бійці взяли в полон сімох окупантів

Українські військові продовжують сумлінно захищати країну від окупантів.
Військові 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади здійснили успішну операцію на Новопавлівському напрямку, захопивши в полон сімох російських окупантів.
Про це вони повідомили на офіційній сторінці.
Після тривалої атаки дронів, що змусила ворога сховатися в бліндажі, українські штурмовики висунулися вперед і, здійснивши маневр, непомітно проникли до ворожої позиції.
"Ворожий бліндаж, як і планувалось, став їхньою ж пасткою. Заблоковані окупанти не мали вибору: аби загинути від вогню десантників, або скласти зброю”, – повідомили у пресслужбі бригади.
Українські військові вивели полонених у тил і надали медичну допомогу тим, хто її потребував.
Цей випадок показує не лише професіоналізм українських десантників, а й їхню гуманність та благородство навіть до тих, хто прийшов на чужу землю з війною.
Нагадаємо, українські десантники разом із суміжними підрозділами взяли в полон 27 військовослужбовців Збройних сил РФ у Курській області.
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