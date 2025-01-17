Українські бійці взяли в полон сімох окупантів

Військові 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади здійснили успішну операцію на Новопавлівському напрямку, захопивши в полон сімох російських окупантів.

Про це вони повідомили на офіційній сторінці.

Після тривалої атаки дронів, що змусила ворога сховатися в бліндажі, українські штурмовики висунулися вперед і, здійснивши маневр, непомітно проникли до ворожої позиції.

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"Ворожий бліндаж, як і планувалось, став їхньою ж пасткою. Заблоковані окупанти не мали вибору: аби загинути від вогню десантників, або скласти зброю”, – повідомили у пресслужбі бригади.

Українські військові вивели полонених у тил і надали медичну допомогу тим, хто її потребував.

Цей випадок показує не лише професіоналізм українських десантників, а й їхню гуманність та благородство навіть до тих, хто прийшов на чужу землю з війною.

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Нагадаємо, українські десантники разом із суміжними підрозділами взяли в полон 27 військовослужбовців Збройних сил РФ у Курській області.

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