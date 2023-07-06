Фінляндія вводить нові обмеження на вʼїзд для росіян

Влада Фінляндії запровадила нові обмеження на в'їзд для росіян, які будуть спрямовані на студентів, бізнесменів та власників нерухомості.

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Про це інформує видання Yle.

У Фінляндії для росіян продовжили заборону вʼїзду на територію країни, якщо їх поїзда становить "необовʼязковий характер".

Також у Хельсінкі ввели нові обмеження які стосуються студентів, бізнесменів та власників нерухомості. Тепер студенти з Росії зможуть потрапити на територію Фінляндії тільки у разі навчання, що веде до здобуття вищої освіти.

Російські бізнесмени тепер не зможуть здійснювати транзит на територію інших держав через Фінляндію. Крім того, вони повинні будуть вагому причину для в'їзду на територію країни.

Також причиною ну приходу до Фінляндії тепер повинні будуть пояснювати власники нерухомості, які є громадянами Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни кинулися продавати свої дачі у Фінляндії після повідомлень про обмеження на в'їзд до країни.

Крім того, ми раніше інформували, що уряд Фінляндії висилав дев’ятьох працівників російського посольства, які займались шпигунською діяльністю.

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