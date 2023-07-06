Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Фінляндія вводить нові обмеження на вʼїзд для росіян

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
111
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Фінляндія вводить нові обмеження на вʼїзд для росіян

Фінляндія запроваджує нові обмеження для росіян / Фото: Associated Press

Також Фінляндія продовжила заборону на "необовʼязкові поїздки".

Влада Фінляндії запровадила нові обмеження на в'їзд для росіян, які будуть спрямовані на студентів, бізнесменів та власників нерухомості.

Про це інформує видання Yle.

У Фінляндії для росіян продовжили заборону вʼїзду на територію країни, якщо їх поїзда становить "необовʼязковий характер".

Також у Хельсінкі ввели нові обмеження які стосуються студентів, бізнесменів та власників нерухомості. Тепер студенти з Росії зможуть потрапити на територію Фінляндії тільки у разі навчання, що веде до здобуття вищої освіти.

Російські бізнесмени тепер не зможуть здійснювати транзит на територію інших держав через Фінляндію. Крім того, вони повинні будуть вагому причину для в'їзду на територію країни.

Також причиною ну приходу до Фінляндії тепер повинні будуть пояснювати власники нерухомості, які є громадянами Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни кинулися продавати свої дачі у Фінляндії після повідомлень про обмеження на в'їзд до країни.

Крім того, ми раніше інформували, що уряд Фінляндії висилав дев’ятьох працівників російського посольства, які займались шпигунською діяльністю.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
111
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація