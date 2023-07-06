Финляндия вводит новые ограничения на въезд для россиян

Также Финляндия продлила запрет на "необязательные поездки".

Власти Финляндии ввели новые ограничения на въезд для россиян, которые будут направлены на студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости.

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Об этом информирует издание Yle.

В Финляндии для россиян продолжили запрет на въезд на территорию страны, если их поезда составляет "необязательный характер".

Также в Хельсинки ввели новые ограничения, касающиеся студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости. Теперь студенты из России смогут попасть на территорию Финляндии только в случае обучения, ведущего к получению высшего образования.

Российские бизнесмены теперь не смогут совершать транзит на территорию других государств через Финляндию. Кроме того, они должны будут веской причиной для въезда на территорию страны.

Также причиной прихода в Финляндию теперь должны будут объяснять владельцы недвижимости, которые являются гражданами России.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне бросились продавать свои дачи в Финляндии после сообщений об ограничениях на въезд в страну.

Кроме того, мы ранее информировали, что правительство Финляндии высылало девять работников российского посольства, занимавшихся шпионской деятельностью.

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