Гіркін з колонії попросився на війну: що йому відповіли

Його нібито готова взяти на службу одна з військових частин, дислокованих у так званій "ДНР".

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін попросив відправити його з в'язниці на війну в Україну. Про бажання вирушити з в'язниці на війну Гіркін повідомив під час судового засідання.

Дружина терориста Мирослава Регінська заявила у Телеграмі, що одна з військових частин, дислокованих у межах так званої “ДНР”, нібито згодна підписати з Гіркіним контракт і призначити його на посаду командира взводу.

Суд розгляне апеляцію на вирок у травні. Адвокат розраховує, що суд погодиться скасувати вирок Гіркіну за умови, що той вирушить на фронт. Втім, за чинним російським законодавством, засуджені “за екстремістськими статтями” не можуть служити у збройних силах.

Скриншот/Telegram

“Коли країна переживає важкий військовий конфлікт, не пускати на фронт офіцера і патріота, який має унікальний досвід і знання у військовій сфері — злочин. Але саме таку критичну помилку зробила влада, яка відправила за політичним звинуваченням в екстремізмі до в'язниці Ігоря Стрєлкова”, — заявила дружина терориста.

Вона також додала, що на суді Гіркін сказав “Служу Вітчизні!”, “і від своїх слів не відмовиться ніколи”.

Нагадаємо, наприкінці січня московський міський суд визнав терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) винним у закликах до здійснення екстремістської діяльності та ухвалив вирок у вигляді чотирьох років колонії.

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