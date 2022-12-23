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Іран планує збільшувати постачання озброєння Росії - розвідка Ізраїлю

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Іран планує збільшувати постачання озброєння Росії - розвідка Ізраїлю

Фото: Associated Press

Тегеран має намір розширити проект зі збагачення урану.

Іран має намір розширити постачання передової зброї Російській Федерації. Тегеран намагається ховати свою діяльність "під завісою таємності".

Про це заявив керівник ізраїльської розвідки "Моссад" Давид Барнеа, пиши DW.

"Ми попереджаємо про подальші наміри Ірану, які вони намагаються зберегти в таємниці, - про поглиблення та нарощування поставок передової зброї до Росії, розширення проєкту зі збагачення урану та посилення атак на дружні (Ізраїлю - Ред.) мусульманські країни в регіоні", - сказав він.

За словами Барнеа, також Тегеран має намір розширити проект зі збагачення урану. Ізраїль не допустить того, щоб у розпорядженні іранського режиму з'явилася ядерна зброя.

"Не тільки найближчими роками, ніколи. Це моє зобов'язання, це зобов'язання Моссаду", - наголосив він.

Нагадаємо, Іран вибухнув погрозами в бік України після виступу президента Зеленського в американському Конгресі. Мовляв, "стратегічне терпіння цієї держави не безмежне". Речник МЗС Ірану Насер Канаані влаштував істерику, заявивши, що його країна нібито ніколи не передавала Росії свого озброєння. 

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Дата публікації
Перегляди
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