Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Тіла виявили у дворі: у Рівному загадково загинули чоловіки

Тіла виявили у дворі: у Рівному загадково загинули чоловіки

Фото: facebook.com/vinn.police

Судмедекспертиза встановить точні причини смерті двох чоловіків.

У Рівному місцевий мешканець виявив у дворі багатоповерхівки тіла двох чоловіків. На місце чоловік викликав правоохоронців.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

"Слідчо-оперативна група під час поверхневого огляду померлих ознак насильницької смерті не виявила. Тіла відправлені в морг для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті", – йдеться у повідомленні.

Особи чоловіків встановлені — це місцеві жителі.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 1 частини 2 статті 115 КК України (умисне вбивство двох осіб із відміткою нещасний випадок).

Нагадаємо, у Рівненській області батько та 53-річний син посварились на побутовому ґрунті. Пенсіонер завдав сину декілька ударів - в голову та руки, від чого той помер на місці.

Вбивство у Чернівцях: чоловік тримав вдома цілий склад зброї

Вбивство у Чернівцях: чоловік тримав вдома цілий склад зброї

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1428
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація