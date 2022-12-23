Тіла виявили у дворі: у Рівному загадково загинули чоловіки

У Рівному місцевий мешканець виявив у дворі багатоповерхівки тіла двох чоловіків. На місце чоловік викликав правоохоронців.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

"Слідчо-оперативна група під час поверхневого огляду померлих ознак насильницької смерті не виявила. Тіла відправлені в морг для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті", – йдеться у повідомленні.



Особи чоловіків встановлені — це місцеві жителі.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 1 частини 2 статті 115 КК України (умисне вбивство двох осіб із відміткою нещасний випадок).

Нагадаємо, у Рівненській області батько та 53-річний син посварились на побутовому ґрунті. Пенсіонер завдав сину декілька ударів - в голову та руки, від чого той помер на місці.

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