Тіла виявили у дворі: у Рівному загадково загинули чоловіки

Судмедекспертиза встановить точні причини смерті двох чоловіків.
У Рівному місцевий мешканець виявив у дворі багатоповерхівки тіла двох чоловіків. На місце чоловік викликав правоохоронців.
Про це повідомили у поліції Рівненської області.
"Слідчо-оперативна група під час поверхневого огляду померлих ознак насильницької смерті не виявила. Тіла відправлені в морг для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті", – йдеться у повідомленні.
Особи чоловіків встановлені — це місцеві жителі.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 1 частини 2 статті 115 КК України (умисне вбивство двох осіб із відміткою нещасний випадок).
Нагадаємо, у Рівненській області батько та 53-річний син посварились на побутовому ґрунті. Пенсіонер завдав сину декілька ударів - в голову та руки, від чого той помер на місці.
Читайте також:
- Били кулаками і ногами: у Хмельницькій області двоє чоловіків розправилися з безхатьком
- Вибіг з будинку, впав та помер: у Миколаївській області чоловік вбив товариша
- Зарізала і пішла спати: в Одеській області дружина вбила власного чоловіка
- 18 ударів ножем в шию, груди і живіт: на Харківщині чоловік жорстоко вбив екскохану