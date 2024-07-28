Ізраїль погрожує війною на території Лівану: у чому причина

Ізраїль погрожує повномасштабною війною на території Лівану, якщо угруповання "Хезболла" не виведе своїх бойовиків із південної частини країни.

Про це в неділю, 28 липня, заявив офіційний представник ізраїльського МЗС Орен Марморштейн у соцмережі X (колишній Twitter).

Він нагадав про вчорашній обстріл селища Мадждал Шамс у північній частині Голанських висот, які контролює Ізраїль, коли на футбольному полі загинули 12 людей, переважно дітей та підлітків. Ізраїль звинувачує в цьому бойовиків угруповання "Хезболла", яке діє на території Лівану та підтримується Іраном.

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Марморштейн закликав оголосити іранський Корпус вартових ісламської революції (КСІР) терористичною організацією, запровадити проти Ірану "руйнівні санкції", а також оголосити "Хезболлу" терористичною організацією та "покласти на неї повну відповідальність за жахливу бійню дітей, яку вона вчинила".

"Ізраїль скористається своїм правом та обов'язком діяти в порядку самооборони та відреагує на бійню. Єдиний спосіб, яким світ може запобігти повномасштабній війні, яка матиме руйнівні наслідки і для Лівану, це змусити "Хезболлу" виконати резолюцію 1701 Ради Безпеки [ООН]”, - написав у своєму дописі офіційний представник МЗС Ізраїлю.

Резолюція 1701, ухвалена Радбезом ООН 11 серпня 2006 року, була спрямована на деескалацію бойових дій між "Хезболлою" та Ізраїлем. Вона містить вимога очистити територію між річкою Літані на півдні Лівану та "блакитною лінією", що розділяє цю країну та Ізраїль, від "будь-якого збройного персоналу, сил і засобів і озброєнь", крім тих, що належать до сил уряду Лівану та сил ООН у цьому районі.

Представники “Хезболли” відкинули звинувачення в атаці, яка призвела до загибелі дітей, взявши на себе відповідальність лише за удар по військовому штабу на схилі гори Хермон, що за 3 км від футбольного поля.

Нагадаємо, Ізраїль зазнав масованих ракетних атак з території Лівану ввечері суботи, 27 липня. Одна ракета потрапила на ігровий майданчик у селищі Мадждал Шамс, на якому в цей час було багато дітей і підлітків.

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