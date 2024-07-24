Ізраїль може вторгнутися до Лівану: чим це загрожує Україні - Business Insider

ВПС Ізраїлю перехоплюють все більше ракет, які летять з Лівану.

Між Ізраїлем та ісламістським рухом "Хезболла" зростає напруження. У разі можливої війни між ними, наслідки відчує на собі Україна.

Про це пише Business Insider.

Речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що агресія "Хезболли", яка зростає, "ставить нас на межу того, що може стати більш широкою ескалацією.

"Ізраїль і Хезболла, бойове угруповання, яке підтримується Іраном, що діє з Лівану, регулярно обмінюються вогнем після того, як ХАМАС влаштував свою транскордонну терористичну атаку з Гази на Ізраїль 7 жовтня. Попри те, що ця боротьба досі була стримана в прикордонному регіоні, вона може перерости у ширшу війну", – пише видання.

Тим часом ВПС Ізраїлю перехоплюють все більше ракет, які летять з Лівану, і проводять військові операції проти військових баз Хезболли на півдні Лівану.

Як наслідки це матиме для України

Зазначаться, у разі, якщо напруження переросте у повномасштабний збройний конфлікт, Ізраїлю знадобилося б більше боєприпасів, що чинить сильний тиск на і без того напружене артилерійське виробництво Заходу. Таким чином це може вплинути на намагання України чинити опір Росії.

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"Захід уже перебуває під значним тиском лише для того, щоб задовольнити попит на артилерію для війни в Україні. Тому будь-який новий конфлікт, будь то на Близькому Сході чи деінде, посилить проблеми з постачанням тут", — сказав директор Програми стратегії та доктрини ВПС проекту RAND Рафаель Коен.

Те, що Україна може постраждати каже і Кетрін Левантовська, заступниця директора програми передової оборони Центру стратегії та безпеки Скоукрофта Атлантичної ради.

"Перенаправлення артилерії на Ізраїль суттєво завадить військовим операціям України, змусить її скоротити свої зусилля та зрештою збільшить ризик для [утримання] стратегічних позицій і територій (...) Ніхто не передбачав, що війна в Україні триватиме так довго, як вона триває, і я не передбачаю, що Ізраїль відступить раніше", — сказала вона.

Нагадаємо, Іраїль підтвердив удар у відповідь, завданий у суботу, 20 липня, по паливному складу та нафтопереробному заводу в районі єменського порту Ходейда.

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