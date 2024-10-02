Кандидати у віцепрезиденти США провели дебати: що вони заявили

Кандидати у віцепрезиденти США демократ Тім Волз та республіканець Джей Ді Венс розкритикували один одного за підходи до зовнішньої політики. Водночас обоє погодилися щодо необхідності підтримки союзників.

Про це політики заявили під час теледебатів, повідомляє "Укрінформ".

Так, Волз розкритикував республіканців і назвав кандидата у президенти США Дональда Трампа небезпечним.

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"Світ побачив на дебатах кілька тижнів тому: майже 80-річний Дональд Трамп, який лише й говорить про розміри натовпу – це не те, що нам потрібно зараз. Та річ не тільки в цьому. Ті, хто був найближче до Трампа, розуміють, наскільки він небезпечний, коли світ перебуває в такій небезпеці", – висловився кандидат у віцепрезиденти від демократів.

Волз нагадав, що очільник попередньої адміністрації Білого дому Джон Келлі назвав Трампа найбільш недосконалою людиною, яку він коли-небудь зустрічав. Волз також сказав, що обидва міністри оборони часів Трампа та його радники з нацбезпеки заявили, що республіканець не повинен навіть наближатися до Білого дому.

Окрім того, кандидат у віцепрезиденти від демократів навів слова Венса з критикою на адресу Трампа. Той свого часу заявив, що Трамп непридатний для найвищої посади.

"З боку віцепрезидентки Гарріс ми побачили стабільне лідерство. Ми спостерігаємо стабільність, здатну залучити коаліції, об’єднати їх, розуміючи, що наші союзники важливі", – зазначив Волз.

Він наголосив, що команда Гарріс має намір захистити США та їхніх союзників.

Своєю чергою Венс заявив, що Трамп під час перебування на посаді президента "фактично забезпечив стабільність у світі, зробивши це шляхом встановлення ефективного стримування".

Кандидат від республіканців звинуватив адміністрацію Байдена-Гарріс у сприянні надходженню грошей до Ірану, який зараз використовує їх для купівлі та виробництва зброї.

Венс підтримав право Ізраїлю на відповідь Ірану.

"Це залежить від Ізраїлю, що їм робити, щоб зберегти свою країну в безпеці. І ми повинні підтримувати наших союзників, де б вони не були, коли вони борються з поганцями", – заявив республіканець.

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав найважливішим результатом свого нещодавнього візиту до США те, що держава зберегла двопартійну підтримку Сполучених Штатів.

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