Кандидаты в вице-президенты США провели дебаты: что они заявили

Кандидаты в вице-президенты США демократ Тим Уолз и республиканец Джей Ди Вэнс раскритиковали друг друга за подходы к внешней политике. В то же время оба согласились по необходимости поддержки союзников.

Об этом политики заявили во время теледебатов, сообщает "Укринформ".

Так, Уолз раскритиковал республиканцев и назвал кандидата в президенты США Дональда Трампа опасным.

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"Мир увидел на дебатах несколько недель назад: почти 80-летний Дональд Трамп, который только и говорит о размерах толпы – это не то, что нам нужно сейчас. Да дело не только в этом. Те, кто был ближе к Трампу, понимают, насколько он опасен, когда мир находится в такой опасности", – высказался кандидат в вице-президенты от демократов.

Уолз напомнил, что глава предыдущей администрации Белого дома Джон Келли назвал Трампа самым несовершенным человеком, которого он когда-либо встречал. Волз также сказал, что оба министра обороны времен Трампа и его советники по нацбезопасности заявили, что республиканец не должен даже приближаться к Белому дому.

Кроме того, кандидат в вице-президенты от демократов привел слова Венса с критикой в адрес Трампа. Тот в свое время заявил, что Трамп непригоден для высшей должности.

"Со стороны вице-президента Харрис мы увидели стабильное лидерство. Мы наблюдаем стабильность, способную привлечь коалиции, объединить их, понимая, что наши союзники важны", – отметил Волз.

Он подчеркнул, что команда Харрис намерена защитить США и их союзников.

В свою очередь Вэнс заявил, что Трамп во время пребывания на посту президента "фактически обеспечил стабильность в мире, сделав это путем установления эффективного сдерживания".

Кандидат от республиканцев обвинил администрацию Байдена-Харрис в содействии поступлению денег в Иран, который сейчас использует их для покупки и производства оружия.

Вэнс поддержал право Израиля на ответ Ирану.

"Это зависит от Израиля, что им делать, чтобы сохранить свою страну в безопасности. И мы должны поддерживать наших союзников, где бы они ни были, когда они борются с негодаями", – заявил республиканец.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский назвал важнейшим результатом своего недавнего визита в США то, что государство сохранило двухпартийную поддержку Соединенных Штатов.

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