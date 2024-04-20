Чи готовий Китай до прямого постачання зброї до Росії: думка експертки-міжнародниці

Для Китаю досить великий інтерес становить ринок США та західні технології, тому в Пекіні намагатимуться тримати помірними відносини із західним світом, зазначаэ Наталія Плаксієнко-Бутирська.
Китай не готовий ризикувати власними інтересами та відносинами з Заходом заради прямого постачання зброї до Росії.
Таку думку висловила експертка з питань Східної Азії Наталія Плаксієнко-Бутирська в етері "Еспресо".
“Сьогодні Китай не готовий на пряме постачання зброї Росії. Оскільки в Пекіні не хочуть псувати відносини зі США та ЄС й означатиме, що Китай переступив червоні лінії, про які були попереджені. Саме тому Ентоні Блінкен та європейські лідери говорять про недопустимість такого кроку з боку Китаю. Тому зараз це поки що превентивна розмова з Китаєм, щоб в Пекіні не допустили постачання зброї до Росії", – пояснила Плаксієнко-Бутирська.
Експертка наголосила, що Китай не буде ризикувати власними інтересами заради допомоги Росії.
"Для Китаю сьогодні досить великий інтерес становить ринок США та західні технології. Тому в Пекіні намагатимуться тримати помірними відносини із західним світом. Також не слід забувати про власні інтереси Китаю, які також є стримуючим фактором прямого постачання зброї Росії. Очевидно, що весь світ й Китай також відчувають негативні наслідки російського вторгнення в Україну. Тому для всіх буде вигідним закінчення бойових дій, але відкритим питанням залишається, на яких умовах це має закінчитись", – додала вона.
Нагадаємо, міністри оборони США й Китаю обговорили війну РФ в Україні.
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