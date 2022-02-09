Ключове питання - безпека України: очільниця МЗС Британії прибула до Кремля - відео

У програмі візиту - переговори з російським колегою Сергієм Лавровим.

У середу, 9 лютого, очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трас прилетіла до Москви, аби обговорити безпекову ситуацію в Україні.

Про це повідомляють на офіційній сторінці посольства Британії в РФ в Twitter, опублікувавши відповідне відео.

"Міністерка закордонних справ Ліз Трас прибула до Москви для зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити ситуацію навколо України", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як міністерка закордонних справ Великої Британії спускається зі сходів літака, підходить до російської делегації, яка її зустрічає, і вони тиснуть одне одному руки.

Министр иностранных дел @TrussLiz прибыла в Москву для переговоров с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам Украины. pic.twitter.com/uv7OvxeiJ8 — UKinRussia (@ukinrussia) February 9, 2022

Нагадаємо, у МЗС Росії звинуватили адміністрацію Білого дому у спробі “зруйнувати” мирний процес на Донбасі. Про це заявила речниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова.

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