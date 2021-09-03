Купалися в неспокійному морі: на Майорці загинуло двоє німецьких туристів

Троє людей опинилися в лікарні з переохолодженням.

Двоє молодих туристів загинули через повінь в Іспанії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 вересня.

Відпочивальники з Німеччини потонули, коли купалися у неспокійному нічному морі на Майорці. Крім того, троє людей опинилися в лікарні з переохолодженням.

Потужні зливи накрили схід та центр країни. Найбільше потерпає Каталонія, де затопило кілька прибережних містечок. За три години випала річна норма опадів. Пів тисячі людей евакуювали з індустріальної зони, яку вода відрізала від світу. Кілька десятків водіїв врятували із затоплених автівок. П’ять тисяч будинків залишилися без світла. Порушене транспортне сполучення, з перебоями ходять потяги.

Новини світу: на Майорці через повінь загинули двоє молодих туристів

Сильно дощить також у Валенсії та в Мадриді.

Як повідомлялося, одразу кілька торнадо прокотились східною частиною Сполучених Штатів. Про серйозні руйнування в регіоні наразі не повідомляють. Метеорологи пов’язують серію торнадо з впливом урагану "Іда", який на початку тижня накрив американське узбережжя

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